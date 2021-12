Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, encajó con resignación la derrota por 3-1 ante el Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario en el último partido del año, admitió que el rival fue superior en las dos áreas, apeló a analizar "la gran primera vuelta completada" por su equipo y agradeció a Migue García su esfuerzo por jugar tras el fallecimiento de su abuelo el sábado.

–El equipo se quedó sin el broche de oro al 2021...

–Se puede resumir todo un poco así. En muchas ocasiones te quedas con lo último y nosotros tenemos que analizar la primera vuelta, nuestro día a día, cómo han sido todas nuestras jornadas, cómo ha ido todo desde el inicio de la pretemporada y también tener en cuenta los domingos y miércoles que hemos jugado. Creo que hemos hecho una gran primera vuelta y que llegamos en un buen momento a las vacaciones. La pena es la manera en la que se nos ha ido este último partido.

–Todo se puso en contra con el gol a los 16 segundos, ¿ha sido todo más complicado por eso?

–En la primera jugada nos hicieron gol, el equipo se levantó y lo hizo bien para llegar al empate, pero es cierto que se veía desde fuera y desde dentro que ellos nos estaban ganando muchos duelos y también se estaban imponiendo en las dos áreas. Cuando sucede eso lo normal es que no te lleves el encuentro y sí lo haga el rival.

–¿Qué le sucedió al equipo en la segunda parte?

–No estuvimos cómodos, lo he comentado antes, nos ganaban muchos duelos, muchas segundas jugadas. Intentábamos llegar al borde del área de ellos y nos ganaban allí. Cuando no eres superior en las áreas, que es lo determinante, no te llevas el partido. El 3-1 fue un mazazo, pero quedaba tiempo y hasta superado el minuto sesenta o setenta el equipo estuvo bien, tuvo ocasiones, aunque no fueron claras, y de haber logrado el 3-2 restaban minutos para levantarnos. El 3-1 nos hizo mucho daño y el equipo no se encontró bien.

–Tras la derrota, parón y vacaciones...

–Llevamos trabajando desde julio, hemos tenido muchos partidos que han requerido mucho esfuerzo, primero con la Copa RFAF, luego con la RFEF y támbién con domingos y miércoles en Liga. Los futbolistas lo necesitan. Ha sido una primera vuelta larga y dura. Lo más importante ahora es cómo está el grupo de cara al segundo tramo.

–¿Cómo se encuetra Migue, que ha jugado pese a la pérdida de un familiar?

–Las personas estamos por encima de todo y tanto el club como nosotros le comentamos que lo importante era estar con la famlia, con sus padres, con su gente... Él ha decidido, apoyado por la fuerza de los suyos, que tenía que estar con nosotros y chapó. Eso está por encima de todo y demuestra el compromiso que tiene.