"El Utrera es el mejor equipo fuera de casa, pero nuestro campo debe ser un fortín"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, sabe que el encuentro ante el Utrera de este domingo es de los más complicados que le restan a su equipo en casa, por eso extrema al máximo las precauciones y cuida todos los detalles. Tiene las dudas de Adri, Juanca y Appiah, resalta que la afición no va a fallar y confía en sacar adelante el partido para afianzarse en los puestos de 'play-off'.

–¿Cómo encara el Xerez CD el partido ante un rival directo como el Utrera?

–Lo afrontamos muy ilusionados por el buen momento en el que nos llega, tenemos muchas ganas de enfrentarnos a un equipo tan potente con el Utrera y también expectantes por comprobar cómo se desarrolla la jornada, ya que hay enfrentamientos directos. Nosotros nos medimos al segundo y tenemos la posibilidad de reducirle puntos y de ampliar la ventaja respecto a los que luchan por entrar en 'play-off'. Es una jornada para hacer bien las cosas y un partido con muchos alicientes.

–El equipo llega tras dos triunfos seguidos, ¿es un plus?

–Es lo que he comentado antes, eso es lo más importante, el gran momento en el que nos encontramos. El partido del Recre fue nuestro día uno después de todo lo que nos ha venido ocurriendo desde diciembre. El equipo ha demostrado que está a un gran nivel, que puede dar el nivel que todos queremos tanto de fútbol como psicológicamente. Las dos victorias han reforzado todo y llegamos bien. Es un momento clave para nosotros y lo tenemos preparado al cien por cien.

–¿Asustan los números del Utrera fuera de casa?

–Sus números están ahí y por eso están en la segunda posición, son los mejores a domicilio. Es un equipo que no ha perdido fuera de casa y es muy fiable. Lo que hay que hacerle es lo que no han conseguido otros equipos en sus campos. Sabemos que jugar en Jerez es complicado, que es una salida muy difícil porque en casa somos un equipo muy fuerte. Ellos también sabrán que no lo van a pasar bien. Tenemos que hacer las cosas muy bien para batir al Utrera, pero nuestra casa siempre es un fortín.

–¿Le trastoca mucho los planes la lesión de Álex Colorado?

–Es nuestro capitán, va a estar un tiempo fuera y nos trastoca en todo porque nos estaba ayudando mucho. Todo ese tiempo que va a estar fuera, esperamos que nos siga ayudando y siga siendo igual de importante para nosotros.

–¿Qué le pide a la afición ante un encuentro tan complicado?

–Ante nuestra afición hay que ponerse siempre de pie porque nunca falla, siempre está juguemos donde juguemos. Saben lo importante que es el partido del domingo y todo lo que conlleva. Sólo les digo que el domingo nos vemos en el Pedro Garrido y que ojalá le podamos dar una alegría como le hemos dado en los dos últimos partidos.