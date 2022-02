"El empate es justo, el partido tuvo muchas cosas buenas"

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, dio por bueno el punto cosechado por su equipo ante el Ceuta B, valoró de forma muy positiva el esfuerzo realizado por todos para lograr el empate rápido tras el gol inicial de los locales y destacó el estreno de delantero juvenil Soto, que tuvo minutos en la segunda parte.

–Un punto contra viento, marea, lluvia y las bajas en el Alfonso Murube, ¿cómo lo valora?

–De ese modo, nunca mejor dicho lo de viento y marea por la climatología. El viento ha sido el gran protagonista del encuentro. Hay veces que se juega y se puede ver un gran partido y en esta oportunidad nos hemos quedado con dos equipos que pretendían hacer un buen partido, pero ha sido complicado por el tiempo que hacía era complicadísimo. Lo hemos intentado de todas las formas, a través de la posesión, con juego directo... Era imposible.

–El equipo encajó un gol de penalti muy pronto, pero supo reaccionar...

–Es muy importante tenerlo en cuenta y son las cosas con las que, cuando lo analizas todo de forma más tranquila, te quedas. En el descanso lo comentamos, el equipo reaccionó muy rápido y es de valorar, es algo muy positivo. El equipo está fuerte, de cabeza está muy bien, en el tema mental el equipo ha dado un paso adelante y sabe sobreponerse a las adversidades, se levanta rápido. Eso es lo mejor que ha hecho. Tras el empate, lo seguimos intentando y el gol pudo llegar en la segunda parte en la oportunidad de Borja, pero ellos también tuvieron algunas.

–Nos quedamos con el esfuerzo realizado, llegábamos con muchas bajas en el centro del campo, que es la zona que nos genera el fútbol. Nos quedamos con el esfuerzo que ha hecho Adri, que ha tenido que jugar noventa minutos cuando lo lógico era que hubiese estado en el verde media hora para evitar problemas, pero tuvimos que arriesgar porque no teníamos otro. Pavón también ha realizado un gran trabajo en la medular y es central. Está acostumbrado a ver el fútbol de cara, es otro tipo de perfil y se aclimató bien ahí.

–¿Considera justo el resultado?

–Por lo visto sobre el campo y lo realizado por un equipo el empate es lo justo. Nos podemos quedar con muchas cosas buenas, con la reacción, con no haberle perdido nunca la cara al partido, con el debut de nuestro juvenil... El equipo lo ha intentado todo hasta el último minuto ante un buen Ceuta B, que no nos ha puesto las cosas fáciles. Ya lo habíamos comentado, que en esta segunda vuelta había dado un paso adelante en cuanto a juego y a saber competir. Le faltan puntos, pero de aquí al final de temporada los va a obtener.

–Cuando no se puede ganar, el empate es oro en la recta final de la competición...

–Tiene mucho valor. El Córdoba B ha ganado, el Puente Genil se queda un poquito más atrás, el Gerena también ha sumado de tres... El punto nos tiene que saber bien, tiene valor.

–¿Cómo ha visto a Soto en su estreno?

–Estamos muy contentos con él. El chaval ha hecho merecimientos para estar aquí con nosotros. Durante la semana ha trabajado con nosotros y ha mostrado un buen nivel. Cuando me decido a subir a alguien es para jugar, no para tenerle de relleno. Siempre he comentado que si alguien se lo ganaba, iba a estar aquí. Se lo ha ganado con sus goles en el filial. Ha tenido minutos y estábamos expectantes para ver si nos daba ese puntito de frescura por Óscar. La pena es que no ha tenido ocasiones claras para poder ver sus virtudes. Tenemos que cuidar a los de abajo por las bajas. A Álex y Migue no les vamos a recuperar y vamos a ver qué sucede con Juanca, tiene el edema y sintió molestias después de jugar tantos minutos contra el Utrera. Esperemos que pueda estar ante el Ciudad de Lucena porque es otro rival directo y es fundamental tenerle para ese encuentro. El equipo está bien físicamente, aguanta los noventa minutos y no le pierde la cara a ningún rival. Con Juanca y la vuelta de Rodri ya daríamos otro saltito más de calidad.