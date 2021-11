"En este tipo de partidos no se puede perdonar, las áreas son las que mandan"

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, tiene un grave problema que debe resolver cuanto antes si no quiere que el Deportivo comience a descolgarse más de lo debido en la tabla, ganar fuera de casa. En el Nuevo Colombino cayó ante el líder Recreativo de Huelva por 3-1 pese a adelantarse en el marcador.

El propio técnico del cuadro azulino había comentado que la cita ante el Decano no era una más. Su equipo se marchó ganando al descanso, pero no ofreció el nivel esperado en la segunda parte. "Se vio sobre el césped que no era un partido más por la entidad de los dos rivales. Queríamos ganar para acercarnos a ellos, pero no pudo ser".

Además, añadió: "Hubo dos partes diferentes. En la primera estuvimos muy serios defensivamente, tapando todas sus líneas de pase para que ellos no corrieran. Viendo su once, lo que querían era robar y salir con sus futbolistas rápidos y nos mostramos precisos, evitanto que filtrasen pases por dentro para que no tuvieran golpeos directos que saliesen por bandas. Aprovechamos nuestra ocasión y podríamos haber convertido alguna más".

La segunda mitad fue otra historia y advirtió que "bajamos la presión y en tres errores nuestros llegaron sus goles. Además, con el 2-1 tuvimos una ocasión clara que no aprovechamos y hubiese supuesto un nuevo mazazo para ellos porque siempre entran dudas. Sabemos que en este tipo de partidos no se puede perdonar porque las áreas son las que mandan. A pesar de encajar el 2-1, el equipo se levantó, seguimos empujando, nos volcamos y ya llegó el tercero".

Tras un nuevo revés, Fajardo apuesta que revertir la situación y superar estos momentos complicados pasa por ser "fuertes, no queda otra, porque en unos días estamos jugando el siguiente encuentro. Toca levantarse. Estamos todos muy cerca en la tabla. Hay dos opciones para lograr el objetivo, el camino rápido y el lento y lo importante es conseguirlo. Tenemos un vestuario fuerte, con un trabajo diario exquisito y estoy convencido de alcanzar la meta".

Optimista "Toca levantarse, tenemos un vestuario fuerte, con un trabajo diario exquisito y convencido de lograr la meta"

La racha de resultados que lleva el Xerez CD no es la esperada, pero no se plantea un cambio de juego. "Nuestra idea no va a cambiar, lo que sí tenemos que hacer es jugar como en la primera parte y empatar con los rivales en actitud, trabajo y sacrificio. Luego, nuestra calidad, nuestro estilo y nuestra idea de juego, que creo que es la idónea, es lo que nos permitirá volver a ganar partidos. Con esta idea, hemos sacado adelante muchos encuentros. El equipo está hecho para jugar bien al fútbol y los resultados llegarán. Nos levantaremos de este pequeño bache y la fortaleza está en lo que tardas en levantarte, espero que sea pronto".

No quiso entrar en detalles sobre la situación institucional y los pagos, se limitó a asegurar que "los dirigentes lo han explicado ya todo en una asamblea y seguimos igual", y destacó el potencial del Recre, al que considera uno delos grandes favoritos para el ascenso directo, sin olvidar que "esto es muy largo. Cuando ascendí con el Algeciras no había estado antes del último partido en fase de ascenso. El Recre está demostrando mucha fortaleza y todo va a depender de cómo se levante cuando le lleguen los malos momentos".

La afición azulina acompañó al equipo en su desplazamiento a Huelva pese al día y la horadel choque y Fajardo resaltó que "los nuestros estuvieron de diez, como siempre, y la afición del Recre pues igual. Es una delicia venir y ver este ambiente. Todos hemos disfrutado y esperamos que este encuentro se repita en categorías superiores".