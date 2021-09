"Nos faltó la guinda y es una pena, pero me siento orgulloso del equipo"

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, lamentó la derrota en la final de la Copa RFAF ante el Juventud Torremolinos (2-3) y "no haberle puesto la guinda al pastel, ha sido una pena", pero se mostró "orgulloso" de su equipo por el partido que realizó y agradeció a la afición el respaldo: "Nos hemos sentido como en casa".

–Ha faltado la guinda al pastel....

–Me siento orgulloso del partido y de toda la competición que hemos realizado. Hicimos unos grandes cuartos de final, una gran semifinal y una muy buena final. La pena ha sido no adjudicarnos el título de campeones, nos faltó la guinda. Esto es fútbol y todo sirve para aprender. En siete días comienza la Liga y hay que pasar página ya. De todos modos, insisto, me siento muy orgulloso de los míos.

–¿Les pesó jugar dos encuentros tan exigentes en menos de cuarenta horas, con bajas importantes y con rotaciones?

–El equipo no ha notado eso. Teníamos las ideas muy claras, había que salir a presionar arriba para quitarle el balón a un rival que le ha quitado la pelota a todos los conjuntos a los que se ha enfrentado tanto en pretemporada como en esta competición. Robamos muchos balones en campo contrario, jugamos a un ritmo muy alto, a una intensidad muy alta y cuando teníamos que tener la posesión de balón las hicimos largas, tuvimos casi un 65 o 75% de posesión. El equipo también tuvo muchas ocasiones, muchísimas llegadas al área rival. Hicimos muchas cosas para ganar el partido, pero no lo logramos por un par de acciones técnicas individuales. Cuando fallas ahí, no se puede hacer nada.

Satisfecho "La seña de identidad del equipo debe ser que nuestra gente se sienta identificada con nosotros en las victorias y en las derrotas y se está logrando"

–Con este encuentro, concluye la pretemporada, ¿qué valoración hace de ella?

–El primer día que nos juntamos todos, dije que la seña de identidad de este equipo debe ser que nuestra gente se sienta identificada con nosotros tanto en las victorias como en y las derrotas y eso lo estamos consiguiendo. Nos ha tocado perder y lo importante es eso, que toda nuestra afición se siente identificada con el equipo, con el grupo. Si hay que perder más días, que lo haremos, que siempre sea así, dejándolo todo hasta el final, queriendo jugar bien al fútbol, siendo muy intensos sin balón y, aunque nos llevemos un palo duro como nos llevamos, seguir insistiendo hasta que pita el árbitro el final. Aquí nadie se rinde, este Xerez no se rinde y creo que es para estar muy orgulloso. Hemos hecho una gran pretemporada y estamos listos para que el domingo empiecen las dos competiciones que tenemos que afrontar, la Liga y la Copa RFEF.

–¿Cómo se plantea esta semana?, ¿recuperará para el partido ante Los Barrios a algunos de los futbolistas lesionados?

–Es necesario que recuperemos efectivos para ganar competitividad y para seguir creciendo. Nos faltan tres futbolistas importantes como todos sabemos, Juanca, Adri y Migue, y ojalá estemos todos cuanto antes porque siempre es más sencillo. La afición ya nos ha visto, aquí nos hemos sentido como en Jerez y los seguidores que nos hayan seguido por la tele seguro que también están orgullosos y deseando que llegue el domingo para recibir a Los Barrios. Estamos enfadados y mosqueados por perder, hay que analizar la derrota, porque duele pero nos queda eso, que si se pierde sea de esta manera. Damos las gracias a la afición.