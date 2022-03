Fajardo espera que el Xerez CD juegue en Chapín mientras dura la resiembra del Pedro Garrido

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, espera que mientras dura la nueva resiembra del Pedro S. Garrido, el equipo juegue en el Municipal de Chapín, empezando por los dos próximos partidos consecutivos que deben afrontar los azulinos contra el Atlético Antoniano y el Cabecense.

El técnico alicantino afirma que una situación como la actual, con un campo dos veces resembrado en tan poco espacio de tiempo, "no me había pasado nunca, es una nueva experiencia" y señala que tampoco es que trastoque muchos sus planes entre semana porque "nunca nos dejan entrenar en el campo donde jugamos, ni en el Pedro Garrido ni en Chapín".

Fajardo apunta que "seguiremos entrenando fuera y jugaremos donde nos dejen jugar, ojalá sea Chapín. Sabéis que desde el primer día dije que Chapín es la casa del Xerez Club Deportivo, se hizo para que jugara el Xerez CD y luego las circunstancias actuales ya sabemos cuáles son". Y remató: "Jerez no puede dar esa imagen fuera que dimos el otro día".

Lo que sí tiene clarísimo el técnico del Deportivo es que "lo lógico es que juguemos en Chapín los partidos que nos quedan. A nosotros nos viene genial por nuestro estilo de juego y que nuestra gente además esté cómoda. En el día a día no me trastoca porque juguemos en el Pedro Garrido o en Chapín nunca entrenamos allí, no nos dejan entrenar ni en césped natural ni en el campo donde jugamos, así que de lunes a viernes seguiremos entrenando en La Granja y sí espero que juguemos en Chapín".

El técnico señala que "esto no puede volver a repetirse porque hablamos ya incluso del físico de los jugadores, a la vista está que en cuanto se juega ahí cae un lesionado. Esperemos que lo arreglen pronto, para nosotros o para el Jerez Industrial, que también tendrá los mismos problemas", finalizó.