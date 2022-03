El campo Pedro Garrido puede necesitar una nueva resiembra

En el encuentro del pasado sábado entre el Xerez CD y el Ciudad de Lucena la sorpresa fue mayúscula al comprobar que el césped del estadio Pedro S. Garrido tenía un aspecto amarillento y, al menos desde fuera, pajizo e incluso quemado. En un primer momento, se explicó que se había tratado de un error humano al realizar el corte del césped, excesivamente apurado.

Sin embargo, la teoría que con el paso de los días ha ganado enteros es una mala manipulación del verde, probablemente por un producto en mal estado de conservación que habría provocado que el césped del Pedro Garrido tenga este aspecto. Según los datos que ha podido recabar Diario de Jerez de fuentes entendidas en la materia, lo más probable es que un glisofato o un producto fitosanitario similar ha podido dañar el terreno de juego del campo de la avenida Blas Infante.

Primeras consecuencias

El problema es de difícil solución a estas alturas de temporada. Según estas mismas fuentes, al césped se le tendría que realizar un saneamiento para eliminar los restos de ese producto, posteriormente pinchar el campo y realizarle una nueva resiembra. Para que el césped luzca de nuevo en todo su esplendor podrían pasar entre seis y ocho semanas. Desde la delegación de Medio Ambiente, con la que este Diario ha intentado contactar sin éxito, se están investigando aún las causas que han podido provocar esta situación en un campo que ya fue sometido a una resiembra desde mitad de noviembre de 2021 hasta las primeras semanas de enero.

El Industrial y el Xerez CD, perjudicados

Deportivamente, el Jerez Industrial no va a poder jugar este domingo en el Pedro S. Garrido el encuentro fijado para las doce del mediodía contra el Atlético Espeleño. La entidad que preside Manuel Queijo, entrena este jueves en Picadueñas y este viernes en el Pepe Ravelo, y ha solicitado Chapín a la delegación de Deportes. No obstante, el Xerez DFC juega ese mismo día, a las 18:00 horas, y no se encontraría el césped en el impoluto estado que ahora mismo tiene, básicamente porque oxigenar un terreno de juego en apenas tres horas entre un partido y otro es prácticamente imposible. Sí se le podría realizar un 'parcheo' que mitigara el estado. La última palabra la tiene una delegación a cuya cabeza está Jesús Alba y que se encuentra este problema inesperado sin comerlo ni beberlo pero con la 'obligación' de encontrar una solución no sólo a corto plazo sino a medio sobre todo si se confirma que el campo debe ser de nuevo resembrado.

Además, el Xerez CD también sale perjudicado en esta situación. Los de Emilio Fajardo se miden la próxima semana en casa al Atlético Antoniano y si el Pedro Garrido no está disponible tendrían que jugar en Chapín el domingo, ya que el Xerez DFC, que de nuevo juega en casa la próxima semana, ha fechado el encuentro contra el Montijo el sábado a las 20:00 horas.

El XCD acaba la temporada regular el 24 de abril, por lo que si se confirma que hay que llevar a cabo una nueva resiembra, tendría difícil volver a jugar en el Pedro S. Garrido.