Emilio Fajardo, "orgulloso" de la imagen mostrada por el Xerez CD en Murcia

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, sin tiempo para saborear el triunfo ante el Murcia (0-1) ya piensa en la cita de este sábado en el Pedro Garrido ante el Córdoba B, pero no oculta su alegría y su orgullo por seguir adelante en la Copa RFEF, competición en la que se medirá al Yeclano el próximo miércoles en los octavos de final.

El técnico azulino ha asegurado que "es un triunfo para la afición y fue una pena que no pudieran seguir este partido. Le hemos dado una alegría, que ya la merecían tanto los seguidores como el club. Desde que salió el calendario sabíamos que teníamos una salida con unos gastos adicionales y que si pasábamos teníamos otra. Llevamos trabajando desde el 15 de julio en la Copa RFAF, lo habíamos trabajado muy bien y ahora que estábamos en la Copa RFEF no vamos a renunciar, vamos a competir y a luchar. El equipo jugó muy bien y la victoria fue merecida".

El cuadro pimentonero es de Segunda RFEF, pero sobre el campo no se notó demasiado. "Conocíamos bien al rival, va segundo en su grupo en Segunda RFEF y que no había perdido en casa, y teníamos claro que había que ser valientes, que presionarles arriba y quitárles el balón. Creo que nos generó pocas ocasiones pese a su potencial arriba y nosotros hasta pudimos hacer el segundo y eso habla muy bien de mi equipo. Las jugadas a balón parado siempre son importantes y les hemos sacado el máximo rendimiento en una falta lateral con doble pantalla".

Sobre el rival, explicó que "ha hecho un buen partido, pero nosotros, como he comentado antes, sabíamos cómo hacerle daño a este equipo. No me ha decepcionado el rival, es que mi equipo tuvo empaque, entidad, le ha quitado el balón, algo que es muy difícil si se tiene en cuenta que somos de Tercera RFEF. Es nuestro juego, ser muy verticales. Nuestros uno contra uno, le han hecho mucho daño a ellos en banda".

El Murcia homenajeó al Xerez CD y eso "siempre se agradece. Las dos aficiones se han hemanado y el ambiente ha sido bueno. Ellos están compitiendo muy bien y seguro que terminan luchando por el ascenso. Ojalá sea uno de los equipos que suba a Segunda RFEF y también ojalá pronto los dos equipos estemos en la categoría que merecen los clubes".