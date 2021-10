Emilio Fajardo apuesta por el tercer triunfo del Xerez CD en el Pedro Garrido

La principal preocupación de Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, de cara a la cita de este sábado (20:00) en el Pedro S. Garrido ante el Córdoba B es el estado físico de sus jugadores después del desgaste realizado el miércoles en Murcia para superar los dieciseisavos de final de la Copa RFEF. El técnico azulino espera que no acusen el cansancio ante un filial al que considera un buen equipo, que "ha mejorado a nivel táctico con Diego".

El preparador azulino detalla que "la semana es atípica, pero también de ilusión. Nos enfrentábamos a un rival de superior categoría, con mucha historia, en un gran campo y sacamos adelante la eliminatoria, que viene a reforzar nuestra dinámica y la idea de juego. Ahora, nos llegan otros dos encuentros importantes, pero ahora sólo estamos ya centrados en el Córdoba B".

Y de cara a la cita ante el filial verdiblanco, desea que el "subidón moral de Murcia no nos pase factura. He hablado con los jugadores y nos ayuda que la pasada semana no tuviésemos partido porque durante esos días también les hablamos ya de este encuentro. El gen ganador de los equipos aparece y se demuestra en estos momentos. Los equipos de la élite están acostumbrados a ganar domingo, miércoles, domingo, por eso son tan grandes. Y a eso me refiero, tenemos que estar preparados para volver a ganar. Mi grupo en este encuentro tiene que demostrar si ese gen ganador está asimilado".

Sobre el estado físico de los jugadores se muestra optimista, pero asume que "están cansados tanto por el derroche desplegado en el partido como por el viaje, con siete horas y media hasta Murcia en autocar y otras siete horas y media nada más terminar el choque. Hemos recuperado lo mejor posible y tenemos horas para descansar hasta la hora del encuentro".

"Las diferencias se marcan en casa, nos tenemos que hacer muy fuertes"

Un encuentro del que le preocupa "el rival. Es un buen filial, marcha invicto y ha mejorado muchísimo a nivel táctico con Diego Caro. Tal vez hayan perdido un poquito de calidad individual respecto al pasado curso, pero esta campaña, como he comentado, tácticamente son muy buenos, también tienen individualidades a tener en cuenta, llevan los partidos a su terreno y tienen velocidad arriba. Tendremos que evitar las pérdidas de balón para que no puedan correr como ellos quieren y que no encuentren muchos espacios para, a partir de ahí, hacernos fuertes".

El Xerez CD ha ganado los dos encuentros que ha disputado como local y uno de sus grandes retos esta temporada es hacerse fuerte en el Pedro Garrido. "Las diferencias se marcan en casa, nos tenemos que hacer muy fuertes. Cuando vas sumando de tres en tres, la experiencia me dice que te permiten estar arriba porque fuera siempre arañas algo. De ahí una de mis quejas, parece que siempre jugamos de visitante porque no nos dejan pisar nuestro campo".

La afición, tras el triunfo en Murcia, tiene ganas de volver a ver al equipo y Fajardo tiene claro que "habrá un ambiente de los de antaño. Hay una ilusión enorme después de lo que hemos hecho, por lo que podemos hacer y por lo que venga en el futuro. Lo dije en su momento, que la gente se iba a sentir muy identificada con el equipo y así está siendo. Ahora mismo, todos estamos en la misma sintonía y tenemos las mismas señas de identidad. La gente está disfrutando, le gusta que no demos un balón por perdido y que vayamos a todos los campos a ganar sin mirar al rival. Eso es importantísimo. El Xerez CD sólo tiene que pensar en ganar, ganar y ganar y la afición va a responder".