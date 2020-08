Fran Sabaté se despide del Xerez CD: "Para siempre un xerecista más"

Fran Sabaté se ha despedido del Xerez CD y su afición a través de las redes sociales con un mensaje con el encabezamiento 'Para siempre un xerecista más'. El centrocampista, que se enrola en el Toledo, deja el siguiente mensaje:

"A veces una despedida es motivo de orgullo. Y la de hoy lo es porque me despido de un club histórico de Andalucía y España. Cuando fui a firmar mi contrato con el Xerez CD me fijé en las banderas conmemorativas de todos los partidos de la Primera División que jugó en Chapín y que decoraban las oficinas del club. Aquel día supe que llegaba a un club grande, algo que quedó aún más claro cuando salté al campo por primera vez y escuché a la afición, tesoro del Xerez.

Me voy de Jerez, una ciudad maravillosa que me acogió de manera fantástica desde el primer día, con la alegría de haber sentido el apoyo de la directiva, del cuerpo técnico y de mis compañeros, sin cuya ayuda no hubiera podido disfrutar de la forma que he disfrutado este año.

Ahora toca emprender una nueva aventura y siempre con el Xerez CD en mi corazón.

Mucha suerte".