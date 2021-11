Gestar Sport expone su modelo de gestión para el Xerez CD

La sede social del Xerez CD ha sido testigo de la presentación de Gestar Sport, grupo que entra en el club azulino para ayudar en la gestión. Oscar Garvín, expresidente de Proliga, ha explicado el proyecto, ha advertido de que "no somos inversores" económicos y sí aportará "capital humano" para una mayor "profesionalización" de la entidad. En su modelo, contempla la entrada de personas que ayudarán en las distintas parcelas del club, asegurando que Gestar Sport "no le va a costar un euro al Xerez" y ha señalado que aspira a regresar a Chapín sin coste porque "es nuestra casa, se hizo para el Xerez y todos tenemos los mismos derechos".

A modo de presentación, Garvín apuntó que el Xerez CD "es un club que siempre he visto como bandera, uno de los clubes más importantes de Andalucía. Todos sabéis de mi pasado en Proliga, donde tuve la oportunidad de conocer personalmente a cerca de trescientos clubes de España. Conocí todo el trabajo que se hace dentro de los clubes y todo lo que hace falta hacer para dar un paso adelante: profesionalización y a eso se dedica Gestar Sport. Nos metemos dentro de la piel de los clubes como una parte más. No somos inversores de nada, lo digo ya desde el principio, más que nada porque no creemos en eso, no creemos en un modelo inversor y sí en clubes estables que se financian y autofinancian en base a sus recursos, su trabajo y el apoyo de su Ayuntamiento y sus patrocinadores y el Xerez, como emblema de esta ciudad, tiene que seguir creciendo".

Relaciones XCD-Ayuntamiento y jugar en Chapín

En los últimos años, desde el cambio de ordenanzas municipales, el Xerez CD tiene que pagar por entrenar y jugar en las instalaciones deportivas, cosa que Gestar Sport cree que debe cambiar: "Intentaremos cambiar eso, porque creo que el Xerez le ha dado mucho a la ciudad y ese cariño se le tiene que devolver, no hablo sólo de lo económico sino en medios para que el club deba crecer. Y mínimo, el Xerez tiene que tener lo mismo que otros clubes. A partir de ahí, intentaremos volver a ser la bandera deportiva de Jerez, porque creo que a nivel de institución por años e historia somos la bandera de Jerez. Mi hijo no puede tener derechos distintos al tuyo. Chapín es nuestra casa ¿no?

Entrenamiento suspendido

Al hilo de las relaciones con el Ayuntamiento, se le preguntó su parecer acerca de la suspensión del entrenamiento del pasado sábado al estar cerrada la instalación municipal. "De primeras, soy muy bien pensado. Sé que hay un histórico y que nuestra plantilla no ha podido desarrollar su trabajo, me parece que el otro día fue la tercera. El Ayuntamiento nos comentó que era un error humano. La persona encargada del club estuvo hablando con el Ayuntamiento, dijeron que iban a mandar a una persona, que llegó posteriormente. Yo creo que sí fue un error humano, ahora bien dicho eso, creo que no hay el interés necesario y eso es lo que me preocupa. El error humano lo podemos tener todos, pero me preocupa que a lo mejor sea falta de interés hacia un equipo que es bandera de Jerez. Yo de niño he visto jugar al Xerez contra el Real Madrid, he visto Chapín, nuestra casa, lleno. Soy optimista por naturaleza. Tengo claro que la afición volverá toda al Xerez y el Ayuntamiento, como máximo representante de Jerez, no puede negarse a eso. Ayer había 400 o 450 personas en Las Cabezas apoyando a su equipo. Un político tiene que ser la expresión de su pueblo.

Nóminas

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, aseguró que esta semana se va a poner al día a la plantilla y al cuerpo técnico y Garvín ahondó en el asunto. "Queremos olvidar lo que vengo escuchando estas dos semanas por desgracia de impagos y sé que no es culpa de la junta directiva. Vamos a hablar de progreso, de futuro, de crecimiento y en ese camino debemos de encontrar al Ayuntamiento, que es la máxima institución de Jerez. Ya ha dicho el presidente que en esta semana quedará resuelto. Yo he sido muy claro y a los futbolistas les vamos a decir que vamos a trabajar para que esto no vuelva a suceder más. Pero lógicamente, nos encontramos un presupuesto hecho, una plantilla hecha y unos recursos de ingresos. A partir de ahí, no tengo varitas mágicas. Sí sé que la junta directiva ha puesto los mecanismos para solucionar eso. Y lo que vamos a intentar es (poner) los mecanismos para que no vuelva a suceder, que el Xerez sea una institución estable que se financie en base a sus recursos".

Funcionamiento

"Lo que hace Gestar Sport -añadió Óscar Garvín- es montar estructuras dentro de los clubes y, dentro de los medios que tenemos, intentar ser lo más profesionalizado posible. Profesional no va siempre unido a dinero. Puedo hacer un trabajo en una parcela y no cobro. Pero sí la estructura debe ser profesional. Gestar lo que hace en paralelo al club es poner una persona que va acompañando en el camino, marcando parámetros y trabajando de la mano para que el club crezca de manera sostenible. Igual que he dicho que no somos inversores económicamente, sí somos inversores en capital humano y si lo tienes, creces".

Contacto con la plantilla

"El viernes sí estuvimos en el entrenamiento con el cuerpo técnico y sus colaboradores, nos presentamos, en la mañana de hoy -este lunes- un compañero ha estado trabajando con el director deportivo y a la plantilla nos presentaremos en breve. De todas formas, no soy mucho de bajar a vestuarios, ni cuando ganamos ni cuando perdemos, pero lógicamente nos tienen que poner cara. Yo soy mucho de tener apartados en el club, no todos tenemos que saber de todo, cada uno tenemos que saber de lo que realmente nos compete y luego esperar verles en los partidos meter goles y ganar como todos disfrutamos en Las Cabezas".

Beneficios a éxito

"No somos representantes de futbolistas. Gestar trabaja a éxito, no va a costarle un sólo euro al Xerez, eso lo digo ya. Fíjese si confiamos en nuestro modelo de gestión. De momento, hay que realizarle una radiografía al club, hay que hacer una auditoría e iremos marcándonos los plazos. Más que tiempo, sí tenemos claro que el Xerez es un club mínimo de Segunda División y mínimo-mínimo de Primera RFEF. ¿En cuánto tiempo se puede conseguir? Esperemos que en el mínimo posible, pero que ese éxito deportivo no nos lleve a destrozar el club. Hay que devolver al Xerez Deportivo donde por derecho le corresponde, porque no me quiero olvidar de ellos, que lo han traído hasta aquí, y de los anteriores, que lo mantuvieron vivo, a los que tuve el placer de conocer. Creo que el Xerez está vivo por derecho propio.