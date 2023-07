Geovanni Barba ve a un Xerez CD con una plantilla "para quedar primeros"

Geovanni Barba, central portuense de 22 años, ha sido el segundo futbolista del Xerez CD que ha pasado por la sede de la entidad para ser presentado como nuevo integrante de la plantilla azulina. Formado en canteras tan importantes como las de Betis, Córdoba o Real Madrid, Geovanni es un jugador polivalente que puede actuar en el centro de la defensa -donde se encuentra más cómodo-, el lateral izquierdo o incluso por delante. En el club tienen altas expectativas con un futbolista que la pasada temporada alternó el filial del Córdoba con el primer equipo, con el que fue citado en varias ocasiones aunque sin llegar a debutar.

Juan Luis Gil y Miguel Ángel Rondán se encargaron de presentar al nuevo jugador azulino. El presidente agradeció al Restaurante Chamaeleo que haya apostado un año más por patrocinar al club, "uno de los que nunca fallan y es xerecismo puro, y sobre Barba apuntó que "es una apuesta nuestra, tiene una proyección brutal, un jugador de el Puerto, y es un jugador de futuro y de mucha calidad. Le deseamos lo mejor".

Acto seguido, tomó la palabra el director deportivo, quien recordó que Giovanni ya vistió la camiseta del Xerez CD en edad alevín y luego "ha estado en canteras importantes siempre, se lo llevaron al Málaga y de hecho coincidimos allí, aunque él estaba en la cantera y yo en el primer equipo y luego ha pasado por canteras como Real Madrid, Betis, Córdoba... Es un jugador con una proyección enorme que ha tenido un año complicado al alternar el Córdoba B y el primer equipo y eso implicó que jugara menos porque el primer equipo tiró mucho de él. Es una apuesta para nosotros y también para él, porque si se lo propone es un jugador de superior categoría. La idea es que crezca y triunfe con nosotros, ojalá en superior categoría. Tiene un nivel muy sobrado para Tercera, es muy joven y tiene que concienciarse de que puede hacer muchas cosas en el fútbol. Espero que el Xerez sea la plataforma de lanzamiento para su carrera".

El protagonista resaltaba el gran equipo que se ha logrado confeccionar y aspira a lo máximo, sin miedo y sin tapujos: "Hemos hecho una plantilla muy buena, un grupo fenomenal y tenemos equipo para quedar primeros y competir por todos los trofeos que tengamos". En cuanto a su paso por el Córdoba la pasada temporada, señaló que "trabajé mucho, pero no tuve la oportunidad de debutar con el primer equipo, pero me ha servido para crecer, entrenaba con jugadores con mucha experiencia".

De su anterior etapa en el Xerez CD apuntaba que "fue un año que me encantó, aquí en Jerez me trataron como a nadie y tuve la oportunidad de dar un gran salto a la cantera del Málaga, luego a la del Real Madrid, Betis... Puede entrenar con los mejores del mundo en el Real Madrid, con el Betis me pegué un año entero con el primer equipo y fui convocado en Primera División. Es algo que te hace mejorar como persona y como futbolista".

Los primeros dos días de entrenamiento han sido amenos, con mucho contacto con balón y también carga física. Confesaba estar "un poquito cansado, lo normal los primeros días, pero iremos cogiendo ritmo poco a poco y tenemos muchísimas ganas ya de que empiece la Liga, de que ruede el balón en Chapín y encontrarnos con nuestra afición. Tenemos muchísima ilusión y nos vamos a dejar todo por el escudo del Xerez, este año vamos a muerte".