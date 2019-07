Juan Carlos Gómez, nuevo entrenador del Xerez Club Deportivo, contará con Juan Pedro el Pirata Ramos como segundo, José Ortega como preparador físico y el Deportivo comenzará la pretemporada el miércoles 24, un mes antes del inicio de liga.

-¿Qué valoración hace de su fichaje por el Xerez CD?

-En primer lugar, gracias al Xerez Club Deportivo y a la directiva como no puede ser de otra manera. Vamos a intentar devolver la confianza con mucho trabajo y mucha dedicación y a ver si al final de temporada podemos celebrarlo con un objetivo, con un logro deportivo. Para mí y a nivel personal, es un orgullo venir a un equipo como el Xerez Club Deportivo por su historia, porque tiene una gran historia detrás. Nosotros, a través del trabajo y la dedicación, vamos a intentar que todo el mundo esté contento y ayudar a este club a crecer, que es lo más importante: seguir creciendo para que este equipo esté donde se merece. Es un orgullo y al mismo tiempo un reto, como dice Juanmi Becerra, por toda la historia que tiene detrás y eso también nos da un plus de motivación a mí personalmente y al cuerpo técnico, con Juan Pedro como segundo entrenador, ya todos lo conocéis, y con José Ortega como preparador físico, que ya ha trabajado conmigo en el Écija, donde pudimos conseguir el ascenso.

-¿Cuál es el objetivo?

-Lo que pretendemos es hacer un buen proyecto, que todo el mundo esté contento. Vamos a intentar ilusionar no solamente al club sino a la afición porque esta afición ya se merece un equipo que esté donde se merece. Vamos a intentarlo por todos los medios. Estoy encantado y vamos para adelante.

-Ya ascendió con el Écija ¿Es ese el objetivo marcado en el Deportivo?

-En principio estamos trabajando en la confección de la plantilla. Es verdad que ha habido incertidumbre pero también es cierto que la dirección deportiva ya ha adelantado muchísimo trabajo, trabajo que tenía pendiente y desde el jueves empezamos a moldear lo que queremos. Cuanto antes esté la plantilla, mucho mejor, así podemos trabajar a gusto.

-¿Cuál es el objetivo de cara a la temporada?

-Siempre soy exigente y el objetivo es el que es siempre: quiero más. Que todo el mundo esté seguro y no tenga ninguna duda de que vamos a intentar algo más, ojalá sea un logro deportivo al final. Vais a disfrutar con el equipo porque vamos a hacer una propuesta bastante atractiva, la vamos a llevar a cabo y espero que salga bien, estoy convencido.

-En Écija ya tuvo problemas extradeportivos y aquí también hay obstáculos como la falta de instalaciones...

-Es una situación que vamos a ir resolviendo poco a poco, estamos trabajando en ello: ya estuvimos viendo instalaciones, vamos a seguir y a intentar que los jugadores tengan las mejores condiciones de entrenamiento y de trabajo para que se centren realmente en lo que se tienen que centrar, en jugar al fútbol y en ganar.

-¿Manejó otras ofertas? ¿Qué le hizo decantarse por el Xerez CD?

-Cuando hay una propuesta del Xerez Club Deportivo el resto no está, desaparece. Es el objetivo prioritario, a un club como el Xerez no se viene todos los días. Como he dicho, es un equipo con mucha historia y para mí es un orgullo representar a este equipo, a este club e intentar conseguir el objetivo del ascenso.

-La próxima semana empieza la pretemporada de la mayoría de equipos pero a la plantilla le faltan muchos jugadores todavía. ¿Qué planificación tiene?

-Yo calculo que a lo largo de la semana que viene podemos tener ya un porcentaje bastante alto de jugadores en plantilla; ahora estamos con renovaciones, con futuribles también pendientes, estamos hablando con futuribles para reforzar la plantilla que nos pueden dar ese plus que queremos para hacer un club competitivo que pueda tener opciones de todo. No paramos de trabajar y tenemos pensado empezar el lunes 22 aquí en la sede con una primera toma de contacto con la plantilla y a partir de ahí empezar a trabajar el miércoles 24.

-¿Cómo quiere que juegue su equipo?

-Voy a resumir: el objetivo siempre es ganar y mi trabajo consiste en jugar bien al fútbol porque yo creo que es la mejor opción para ganar. Eso de tener el equipo atrás encerrado y tener pocas opciones no me gusta. He dicho antes que os vais a divertir: el equipo va a intentar jugar al fútbol para tener más opciones de ganar los partidos y el que es valiente, al final tiene mucho que ganar.