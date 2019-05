'Guillegol' cuelga las botas

Guille Escribano disputó sus últimos minutos como jugador el pasado domingo en Los Príncipes de Palos ante el Pinzón con la camiseta del Rota CD. El ariete jerezano, a sus 35 años, cambia el verde y el balón por el trabajo, su familia y sus amigos con un ascenso a Tercera División.

La lista de equipos por los que ha pasado es interminable. Dio sus primeros pasos en el Pueblo Nuevo y luego ha pasado por cantera del Xerez CD, Sevilla B, Ponferradina, Xerez CD -en dos ocasiones-, Osasuna B, Atlético Ciudad, Toledo, Lorquí, Burgos, Sanluqueño, Díter Zafra, Xerez DFC y Rota.

Tras 27 años haciendo lo que más le gusta, jugar al fútbol, decide parar porque "cuando se pierde la ilusión por algo es mejor dar un paso al lado y dejarlo. Tengo mi trabajo, me resulta complicado compatibilizar las dos cosas, y es el momento de dedicar tiempo también a mi familia y a mis amigos".

La temporada, pese al ascenso, ha sido complicada en el Rota y la gota que ha colmado el vaso. "A nivel deportivo, todo ha sido fantástico porque el club ha vuelto a Tercera veinte años después pero a nivel personal lo he pasado mal y he sufrido bastante. Tenía asumido mi rol pero de ahí a todo lo que ha sucedido...".

El ariete jerezano, decepcionado, explica que "hubo partidos en los que no jugué, otros en los que participé en un pocos minutos y en otros que me decían que iba a ser titular y luego no era así. Romerito dio al principio la cara por mí pero luego todo se complicó y la directiva me quiso echar desde el principio, consideraban que les había dejado tirados por firmar por el Xerez CD. Y no es así, me fui porque me llamó el Xerez Club Deportivo, uno de los clubes de mi vida, igual que si lo hubiese hecho mi otro club, el Xerez DFC. Tengo 35 años y ya no estoy para aguantar este tipo de cosas".

Realista "Cuando se sufre lo mejor es dar un paso al lado, me quedo con los amigos que tengo por España gracias al fútbol”

El fútbol, en estos 27 años, le ha permitido "madurar muy rápido porque me tuve que marchar de casa muy joven y eso te ayuda, no es fácil vivir sin tu familia y tus amigos. Me quedo con lo bonito y lo más bonito es la amistad. Puedo decir muy alto que tengo amigos por toda España gracias al fútbol".

A pesar de tener una carrera tan amplia, tiene muy claros y presentes los mejores momentos que le ha deparado su profesión. "Nunca olvidaré el día que debuté en Chapín con el primer equipo del Xerez CD. Fue con Lucas Alcaraz ante el Real Madrid Castilla en la temporada 05/06, ganamos 2-1. Me hicieron un penalti, lo quise tirar pero lo hizo Pedro Ríos. También guardo un excelente recuerdo de mi primer gol con el Deportivo, que fue esa misma temporada también ante el filial del Real Madrid pero en Valdebebas, aunque perdimos 4-3. Y el último, mi estreno con el Xerez DFC. Fue en Las Truchas con El Bosque, hice dos goles de los siete que les marcamos y había más de mil xerecistas en las gradas".

Ha tenido "muchos y buenos entrenadores, de los que he aprendido muchísimo, pero me tengo que quedar con Pepe García, que fue el que me sacó cuando estaba en el Pueblo Nuevo, mi primer equipo". Como mejor compañero se queda con "David Orihuela, es espectacular a todos los niveles y he disfrutado junto a él en más de 200 partidos en el Xerez CD B, el Xerez DFC y en el Rota" y el mejor amigo que le ha dado "Dani Hedrera, de diez".

Ahora, sólo quiere "descansar y desconectar un poco, que he terminado muy cansado y sin ganas. Quiero dedicar tiempo a mi hijo, a mi pareja, a mis amigos y a la familia, que me han apoyado siempre, especialmente en los momentos duros. Me da pena terminar así pero he perdido la ilusión".

Palabra de Guille, palabra de 'Guillegol'.