Isma Gil, portero del Xerez CD: "Esto es un equipo, si me toca esperar lo haré con una sonrisa igual que cuando me toca jugar"

Isma Gil, meta del Xerez CD, por fin sonríe. El meta madrileño ha dejado atrás la rotura fibrilar del gemelo derecho que sufrió en la segunda jornada de liga en los minutos finales del encuentro contra el Sevilla C y ya se encuentra "al cien por cien" y disponible para Checa, que tendrá que decidir -si no lo tiene ya- qué guardameta ocupa la portería azulina: Santos, quien en ausencia del ex del Sanluqueño ha mantenido la puerta a cero, o Gil, por quien apostó desde un principio.

El guardameta formado en el Rayo Vallecano ha estado seis semanas alejado de los terrenos de juego y de las convocatorias, un periplo que ha sido "duro porque nunca he tenido una lesión tan larga y me ha dado rabia no poder ayudar desde el verde viendo al equipo funcionar como un tiro. He intentado ayudar desde fuera, Santos está haciendo un trabajo espectacular, le he ayudado en todo lo que he podido, aconsejarle y se ha visto que la portería está cubierta. Ha sido duro y largo y ahora ya entro con el equipo y con ganas de que llegue el domingo".

El portero confiesa que antes de la lesión venía arrastrando molestias, "lo que pasa es que el umbral del dolor siempre lo he tenido alto. Yo he jugado con una aguja en la mano, he jugado con vendajes... pensaba que no tenía nada y al final en esa última jugada lástima porque me pegó un 'petardazo' bueno en el gemelo y ya sólo verme cómo salí del campo se sabía que había sido una lesión grave".

Ahora ya se entrena "al cien por cien, esta semana había que ir un poquito más leve pero no sé de eso, toda mi vida me han inculcado que cuando tienes que trabajar tienes que hacerlo a tope, he intentado medirme un poquito, pero cuando me tiran un balón un poquito largo me sale instintivo. Recuperado al cien por cien", confiesa. Y con respecto a la competencia con Santos, apunta que "estamos trabajando bastante bien, haciéndonos mejor el uno al otro. Santos lo está haciendo espectacular. Yo estoy disponible para el míster y si me toca esperar, pues me tocará esperar con la misma sonrisa que cuando me toca jugar. Al final esto es un equipo y no va de Isma Gil o de Antonio Santos... somos un equipo, 22 tíos más el cuerpo técnico y vamos todos a una. Lo que decida el míster se va a acatar perfecto y el objetivo primordial es ir a ganar al Pozoblanco".

Checa se decantó desde un principio por Isma, pero ahora cualquiera quita a Santos tras mantener la portería a cero durante cinco partidos más contribuyendo a que el Xerez CD sea el único equipo de los 496 de categoría nacional imbatido. "Sé que el míster tiene confianza en los dos, se la estamos devolviendo no sólo con las porterías a cero, que son anecdóticas, sino con la tranquilidad y seguridad que se está mostrando. A mí no me gusta hablar antes de si voy o no a jugar, no pido explicaciones cuando juego, no voy a pedirlas cuando no me toca. Trabajar y él sabe que estamos disponibles, lo importante el domingo es ganar porque tenemos que estar arriba, sabemos que el Lucena va a pinchar muy poquito y tenemos que mantener ese nivel".

Y aunque califica de anecdótico las 7 jornadas sin encajar, estableciendo un nuevo récord en Tercera, reconoce que "se agradecen todos los elogios y salir en todos lados, pero cuanto más se habla de un tema parece que luego se gafa. Hay que darle valor a lo que estamos haciendo, es muy difícil, hemos batido un récord y es bonito que haya sido entre los dos porque además tenemos una amistad muy buena y nos estamos haciendo mejor el uno al otro; estoy intentando enseñarle lo que me toca por viejo (risas). Contentos por la portería a cero, pero sin los 22 tíos que se matan en el campo no sería posible".

En efecto, "somos un equipo que exponemos, nos gusta sacar el balón desde atrás y expones", así que llevar siete jornadas sin encajar "es un trabajo de todos, eso lo inculcó el míster desde el primer momento, hemos venido gente que sabe lo que es el barro y vamos a campos muy difíciles. En Conil no nos tiraron a puerta, el otro día uno desde muy lejos de un Utrera que es el máximo goleador, eso dice mucho del equipo aunque se vea más reflejado en la parte de atrás y en el portero".

La falta de gol

Si el Xerez CD está imbatido, también es de los menos realizadores del grupo. Gil se muestra convencido de que esa dinámica pronto cambiará "y terminaremos siendo de los más goleadores, tenemos plena confianza en los chicos de arriba, tenemos que ponerles también balones para que se sientan cómodos. Cualquiera que juegue arriba va a meter goles porque son goleadores, hay que tener calma y tranquilidad, quitarles esa presión que al final se ponen ellos".

Al Xerez CD se le han escapado 4 puntos en casa y con un denominador común: Diego Domínguez falló sendos penaltis contra Ceuta B y Utrera. El meta le quita hierro y confiaría de nuevo en el delantero si hay un nuevo penalti: "Un tío como Diego está cansado de meter penaltis y goles, por supuesto que sabe que tiene todo nuestro ánimo y va a meter muchos goles. El año pasado hizo 14 y no hace falta animarle porque es un tío con una personalidad espectacular, increíble como persona y da un trabajo en el campo increíble. El que los tira es el que puede fallar, hay que quitarle esa presión, sabe que tiene la confianza plena del míster y de todos nosotros y se vio reflejado en cómo lo arropó la afición. En eso tenemos que estar tranquilos".

El rival a batir

Ciudad de Lucena y Xerez CD colideran la tabla, con los aracelitanos primeros con mejor diferencia general de goles. Isma Gil apunta que "si le hubiéramos ganado al Utrera le habríamos metido 7 puntos y me sorprende, se está rompiendo un poco la liga y hay que mantenerse vivo ahí arriba. El Lucena es claro candidato, lo sabíamos desde el principio cuando nos enfrentamos allí en Copa RFAF y es claro candidato a luchar por el primer puesto, pero también el Bollullos está haciendo un trabajo espectacular, habrá cambios, pero creo que el Lucena va a ser difícil que se caiga de los puestos de arriba".

¿Y el Xerez CD?

"Vamos a ir día a día, todos sabemos a qué hemos venido aquí pero se verá en mayo. Hay una masa social increíble detrás, te ves en Conil con 600 personas, en Las Cabezas con 800, en casa 3.800... Eso lo he vivido poco yo, prácticamente sólo cuando he estado en la élite y se lo debemos, yo he venido aquí con una mentalidad, que es subir al Xerez a estar lo más cerca de liga profesional y no me voy a ir de aquí hasta que lo consiga. Animo que todo siga siendo así, que no nos engañemos nosotros, porque habrá momentos que no ganemos tres partidos seguidos y ahí hay que estar fuerte y preparados para eso, tenemos gente con experiencia y en esos momentos el equipo tirará para adelante porque estamos demostrando que sabemos sufrir".