Isma Gil: "Seremos el rival a batir, pero no se asciende en agosto y seguramente tampoco en abril"

El meta vallecano Isma Gil ha asegurado en su presentación como nuevo futbolista azulino que el Xerez CD va a ser "el rival a batir" esta temporada en el Grupo X de Tercera RFEF, pero al mismo tiempo ha advertido que eso es "bueno y también malo" porque los rivales van a querer ganar al principal favorito para el ascenso, un objetivo que "no se va a conseguir ni en agosto, ni en diciembre y probablemente tampoco en abril", ha advertido.

Desde la temporada 10/11, Isma Gil siempre ha militado en equipos al menos en Segunda B y 'bajar' a Tercera lo hace porque "este escudo lo he visto pasearse por Vallecas, me he criado en el Rayo Vallecano y lo he visto en categorías profesionales y de máximo nivel. El proyecto es ilusionante, es para medio y largo plazo y desde el primer momento que salió la oportunidad la barajamos con muchísimas ganas, teníamos ofertas de Segunda RFEF, pero paralizamos todo para poder venir aquí y llevar al Xerez Club Deportivo a donde se merece".

Objetivo "Se ha confeccionado una plantilla muy contrastada y vamos a aportar todos para que se cumpla ese ascenso soñado"

¿Objetivo? El ascenso: "Hay que ser claros, somos el equipo a batir, eso es bueno y es malo porque van a venir a nuestro campo a intentar ganar al Xerez y cuando vayamos fuera igual. Es una responsabilidad, la afición está deseando ver salir al club de la Tercera RFEF porque el Xerez no se merece estar aquí. Pero quiero dejar claro que no se va a ascender en agosto, ni en diciembre y seguramente tampoco en abril. Hay que tener calma. Se ha confeccionado una plantilla muy contrastada y vamos a aportar todos para que se cumpla ese ascenso soñado y que sea en mayo. Van a venir malas dadas también y tenemos que estar unidos todos, afición, directiva, jugadores y cuerpo técnico para pensar en ese único objetivo que es el ascenso", apuntó.

El portero no cree que partir con la vitola de favorito sea añadir presión a un club que ya de por sí lleva varios años buscando el ascenso sin conseguirlo y afirma que la clave será hacer un vestuario fuerte: "La presión la tienen los médicos cuando abren y operan a corazón abierto. Tenemos que saber llevar esa tensión y esa responsabilidad, porque el escudo tiene una historia y hay que defenderlo y van a venir mal dadas, es muy difícil ganarlo todo en una temporada tan larga y ahí es donde tenemos que ser fuertes en el vestuario, aislarnos de todo e ir a campos muy complicados, porque la Tercera División tiene gente muy experimentada, gente que sabe a lo que juega, campos pequeños donde el balón bota para un lado o para otro. Hay que tener tranquilidad e ir pasito a pasito, es un tópico pero es la verdad y en cada campo jugarse la vida porque los tres puntos son los mismos en Chapín que en cualquier otro campo".

Piña "Vendrán mal dadas, es muy difícil ganarlo todo en una temporada tan larga y ahí es donde tenemos que ser fuertes en el vestuario"

En este sentido, el papel de los más veteranos del equipo será importante para tirar del carro porque "la experiencia es un grado" y aunque "nadie es más que otro, hay que hacer una familia y crear un vestuario fuerte para salir adelante de los momentos complicados e intentar aportar los más veteranos esa experiencia, porque todos hemos vivido épocas buenas y malas, hay que ayudarse entre todos", dijo.

Isma Gil se mostró reacio a definirse porque "no me gusta hablar de mí, ahí estáis vosotros y el míster para valorarme", pero sí señaló que "voy a poner todo de mi parte para poder ayudar al equipo, trabajar día a día y tanto Santos como yo hacernos mejores el uno al otro, con humildad, no tengo otra manera de llegar a los objetivos".

Deseo "La gente ha venido con muchísima ilusión y es lo que vamos a intentar transmitir a la afición, puede ser un año bonito"

Por último, recalcó que 'bajar' a Tercera no es un paso atrás y lanzó un mensaje a la afición: "La gente a lo mejor piensa que es un pasito atrás, hace nueve meses estaba ascendiendo a Primera RFEF con el Numancia y ahora en Tercera, pero no es un paso para atrás, es para dar ese impulso e intentar llevar al equipo a lo más grande, como estaba hace diez o doce años. La gente ha venido con muchísima ilusión y es lo que vamos a intentar transmitir a la afición, que nos apoye porque puede ser un año bonito. Nosotros intentaremos dejarnos la vida por el escudo".