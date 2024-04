"No vamos a dejar que el barco se caiga, nos faltaríamos al respeto a nosotros mismos"

Isma Gil, capitán del Xerez CD, es uno de los jugadores veteranos del equipo. Dio la cara tras el naufragio en el Guadalquivir ante el Coria (1-0) la pasada jornada y la da ahora después del decepcionante empate (1-1) de su equipo en Chapín frente al Ayamonte ante más de 5.000 aficionados y frente a otro conjunto en puestos de descenso. En esas dos citas, el líder Deportivo ha dejado de sumar cinco puntos y con sólo una unidad lograda ha permitido al Ciudad de Lucena, segundo en la tabla, colocarse a un punto de la primera plaza (62 por 61). Este miércoles se miden ambas escuadras en el Municipal de la localidad aracelitana en el choque más importante de la temporada para los dos conjuntos.

El guardameta azulino no encuentra palabras para explicar el nuevo revés sufrido por el Deportivo en casa y confiesa que "es complicado decir nada, pero hay que dar la cara y la lo dije en Coria, toca ser autocríticos. La primera parte fue muy muy buena, se vio lo que habíamos trabajado durante la semana, pero no le dimos valor ni a esa primera mitad ni a todo lo que estamos haciendo" y añade: "Toca reponerse y seguir trabajando porque ahora, pegar cuatro voces o cuatro chillidos y crear ese malestar a falta de tres días para un encuentro en el que nos jugamos la vida pues... Ya se han pegado cuatro gritos y ahora lo que toca es arrimar el hombro, estar más juntos que nunca y saber lo que nos jugamos, que es mucho".

Trayectoria "Hemos hecho una temporada espectacular, pero de nada sirve si ahora tiramos todo el trabajo por la borda, defendemos un escudo y una ciudad"

El equipo está tocado, pero debe levantarse en poco tiempo, ya que en apenas cuatro días afrontar dos encuentros -Lucena el miércoles y Gerena el domingo- que van a marcar el desenlace de la campaña. "Hay que ser conscientes desde ya de lo que nos jugamos, que es mucho. Al final, es lo que hablamos, estamos defendiendo un escudo y una ciudad. Hemos hecho una temporada espectacular, pero de nada sirve lo que hemos hecho si ahora lo tiramos por la borda. Por mi parte, no voy a permitir que eso suceda, no voy a permitir que nadie baje los brazos por lo que comentado. Es que nos jugamos muchísimo. Es que no hay más. Soy de palabra, de hablar mucho, pero es que es complicado".

La moral es importante siempre y ahora, tras la igualada en Chapín, el Xerez CD anímicamente se encuentra "jodido porque fuimos superiores a ellos pero no materializamos las ocasiones y no cerramos el partido como nos ha sucedido ya en otras ocasiones esta temporada. Nos despistamos en un momento y en una falta de casi sesenta metros nos meten el gol, eso no nos lo podemos permitir. El otro día nos lo metieron por la escuadra, les aplaudimos y ole ellos, pero así, no. Estamos fastidiados y ahora toca llegar a casa y ser conscientes de lo que somos y de lo que nos jugamos. Ni antes éramos tan bueno ni ahora tan malos, somos los mismos y a entrenar lunes y martes a tope para preparar el partido de Lucena".

Ese encuentro entre primero y segundo separados por un punto en Lucena es vital este miércoles y el meta azulino lo tiene claro: "Me encanta que sea tan pronto. Si se pudiese jugar mañana, mañana lo jugaría. Al final, cuando estás a siete días tienes tiempo para pensar, pensar y pensar... Aquí, no tienes tiempo de nada. Me iría directo a dormir en Córdoba para jugar en Lucena mañana. Se va a encarar con la misma intensidad y con las mismas ganas. No vamos a dejar que el barco se caiga porque no, cometeríamos un error y nos faltaríamos al respeto a nosotros mismos".

La grada "A la afición hay que pedirle disculpas por la segunda parte que hicimos y que nos dé ese último empujón, que ya habrá tiempo de cortar cabezas y de pegar palos al final"

La afición llegaba ilusionada al partido y le despidió entre pitos e indiferencia. Isma Gil tampoco tiene dudas a la hora de hablar de la afición. "No se le puede reprochar nada, nos ha acompañado a todos los campos y siempre hemos jugado en casa, hay que pedirle disculpas por la segunda parte que hicimos y pedirle que nos dé ese último empujón, que ya habrá tiempo de cortar cabezas y de pegar palos al final de temporada. Le pedimos que siga como hasta ahora, no se le puede reprochar nada, sólo darle las gracias y siempre es buena esa exigencia. Lo dije en Coria, los que hemos jugado más arriba, los que queremos jugar más arriba, los que somos mayores, esto es lo que queremos, que nos exijan, que nos exijan quedar primeros en lugar de jugar un play-off. Hay gente celebrando el play-off como si fuese la vida y a nosotros no nos vale, nosotros somos ambiciosos y queremos más. Insisto, toca pedirle disculpas, pero también decirle que la necesitamos en Lucena, ante el Gerena y en Espiel. Las cábalas que hemos estado haciendo todos nos han perjudicado, que si ascendemos en Lucena, que si subimos aquí... No, esto es muy jodido, es muy largo y hasta el último minuto no se va a decidir".