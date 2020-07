El Jerez Industrial anuncia que libera a Dani Castro para que firme por el Xerez CD

Dani Castro jugará en el Xerez CD la próxima temporada en Tercera División. Los dirigentes del Deportivo contactaron con el centrocampista del Jerez Industrial hace casi un mes pero se pararon las conversaciones hasta que el cuadro blanquiazul disputase el 'play-off' de ascenso a División de Honor.

Al pivote le restaba un año de contrato, el Xerez CD ha negociado con Pedro Garrido, presidente industrialista, y el club ha dado el visto bueno para que el futbolista, después de tres años en la entidad, pueda dar el salto a Tercera División.

A través de sus redes sociales, el Jerez Industrial ha anunciado que "Dani Castro ha comunicado al club su deseo de incorporarse a la disciplina del Xerez CD la próxima temporada. Una vez finalizada la participación de nuestro club en el 'play-off' de ascenso, la dirección deportiva de equipo azulino se puso en contacto con nuestro presidente para solicitar autorización para negociar con el jugador al que aún le restaba un año más de contrato. Las negociaciones entre ambas partes han fructificado positivamente y desde el club se darán todas las facilidades para que Dani pueda incorporarse a la disciplina del conjunto xerecista".

Por su parte, el centrocampista confiesa que "ha sido una decisión muy difícil porque en el Jerez Industrial me he sentido como en mi casa. El trato tanto de la directiva como de la afición en estos años ha sido de diez, sólo puedo tener palabras de agradecimiento para todos ellos".

Apunta además: "La posibilidad de jugar en Tercera División es un reto personal que me gustaría afrontar y ese ha sido el único motivo para dejar el club. Este último mes sólo quería estar concentrado en preparar el 'play-off' de ascenso con mi equipo y así lo hice saber cuándo me llegó el posible interés del Xerez Club Deportivo para incorporarme a sus filas".

"Como no podía ser de otra manera -resalta- he estado implicado al doscientos por cien en intentar el ascenso a División de Honor y aún hoy, tras la derrota del pasado domingo, me inunda la rabia por haber sido eliminados".

Por último, el jerezano ha tenido palabras de agradecimiento para el que ha sido su equipo durante las últimas temporadas: "Ha sido un honor y un placer vestir esta camiseta. Ha sido una experiencia inolvidable y a buen seguro que más que una despedida esto es un hasta pronto. Gracias de corazón a nuestros aficionados por estar siempre arropando al equipo, a la directiva por el gran trabajo y sacrificio que realizan y al cuerpo técnico y a mis compañeros por hacerme mejor futbolista y persona. Estoy convencido que pronto el fútbol será justo con este gran club y conseguirá el ascenso de categoría. Aquí tendréis siempre un hincha más ¡Aúpa Industrial!".

El Jerez Industrial también desea al jugador lo mejor en el futuro: "Desde nuestro club sólo tenemos palabras de agradecimiento por el compromiso que Dani Castro ha mostrado desde su llegada, hace ya tres temporadas, con nuestro club. En los buenos y en los malos momentos siempre ha dado la cara y sólo podemos decirte que esta siempre será tu casa Dani. Te deseamos la mayor de las suertes en esta nueva etapa deportiva. Gracias Dani".

A la incorporación de Dani Castro se puede unir en las próximas horas la de Álex Rodríguez, central industrialista durante las últimas campañas y que, en este caso, cumplía contrato.