Ezequiel tiene las puertas del Xerez CD "casi cerradas"

Ezequiel Arana tiene muy complicado seguir la próxima temporada en el Xerez Club Deportivo a tenor de las palabras de Juan Luis Gil Zarzana 'Titín', quien en el acto de presentación de Joselito como nuevo futbolista azulino comentó que si bien no descarta todavía la continuidad del lateral portuense ve complicado que siga defendiendo la elástica xerecista.

La llegada del lateral izquierdo ex del Guadalcacín no es que cierre la puerta a Ezequiel "pero casi", explicaba Titín. Ezequiel tiene desde hace unas semanas el ofrecimiento del club para continuar una temporada más en el Xerez CD. Ambas partes han alcanzado un acuerdo con respecto a las cantidades de la temporada pasada, pero en el actual escenario post COVID-19 y teniendo en cuenta que los parámetros económicos del club serán a la baja la próxima campaña, las diferencias parecen insalvables. "Aquí tenemos una serie de fichas y en el momento que llega un jugador, se cubre (el puesto) y listo. Ha llegado Jose y Ezequiel tiene las puertas no cerradas, pero casi".

En efecto, el club ha movido ficha y ha cubierto el flanco izquierdo con el fichaje de Joselito, un futbolista que "cumple los requisitos que nosotros estamos buscando este año. Es un chaval joven y con muchas ganas de triunfar aquí en nuestro equipo", reconocía Titín en la presentación del jugador. "Juan Pedro nos recomendó su fichaje y desde el primer momento que nos sentamos con él vimos que tenía muchas ganas de estar con nosotros".

En cuanto a los otros dos nombres propios, los de Dani Moreno y David Narváez, el club sigue a la espera de la respuesta de ambos. Titín y José Luis Mateos se reunieron hace dos días con el punta en Algeciras y confían en que se decante por el Xerez CD pese a que maneja alguna oferta de un equipo de superior categoría, aunque su deseo es jugar "aquí por la zona. La reunión fue bastante favorable". Y de Narváez, comentó: "Tiene la oferta que nosotros le hicimos y sabe lo que hay. A partir de ahí, él es quien tiene que decidir si quiere estar o no con nosotros".