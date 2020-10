"Nos va a tocar ponernos el mono de faena, el Antoniano nos creará problemas"

El Xerez CD visita el domingo Lebrija para medirse al Antoniano (16:30) y Joaquín Poveda sabe que le espera un partido complicado ante el cuadro de Rubio, uno de los equipos revelación del pasado curso. Advierte que el rival no lleva en la tabla los puntos que merece y que van a sufrir con las dimensiones del terreno de juego.

–¿Cómo ha sido la semana con el nuevo estado de alarma?

–La semana está siendo complicada por los positivos en Covid en algunos equipos, con partidos que se van a disputar y otros que no. Eso perjudica a la competición y al global de la clasificación, pero al final tenemos que pensar en nosotros, en seguir sumando y no pensar en que los demás jueguen o no. Al final, esto a ser la tónica habitual durante toda la campaña

–El empate ante el Conil les supo a poco, ¿hay que hacerlo bueno con los tres puntos?

-Una vez que conocimos los resultados del resto de rivales, el empate fue bueno pero nos quedó un sabor agridulce porque teníamos el partido en nuestras manos, lo remontamos y nos supo mal el error puntual que nos costó el segundo gol. Nos penalizó mucho, es un punto más, hay que seguir sumando todas las semanas y a ver dónde nos encontramos en la jornada 18.

–El campo es pequeño, ¿qué partido espera?

–Va a ser un partido similar al del Cabecense, va a tocar ponerse el mono de faena y lo sabemos. Durante toda la semana, hemos trabajado ese tipo de conceptos, no nos beneficia mucho pero también sabemos trabajar y jugar en ese tipo de escenarios. Tenemos plena confianza en el equipo y todos los futbolistas que salgan de inicio estarán al cien por cien y con las ideas claras de lo que tienen que hacer en este tipo de campos.

–¿Qué opinión tiene sobre el Antoniano?

–El partido va a ser complicado. Nos medimos a un equipo cuya puntuación no refleja el nivel que está demostrando, ha merecido más en las primeras jornadas de Liga. Sabemos que nos va a apretar mucho, en un campo pequeño pero hay que superarles.

"Es un golpe no poder contar con nuestra afición porque está volcada"

–Esta jornada otra vez hay partidos aplazados, ¿cómo lo valora?

–Eso va a desvirtuar la competición. Habrá equipos con más partidos jugados que otros y que cuando jueguen van a conocer los resultados. Eso entiendo que es una ventaja pero es lo que hay, tenemos que saber jugar con ello.

–¿Será todo diferente sin afición?

–Es un golpe porque está volcada y a muerte con nosotros. Es una pena, pero hay que entender la situación. Sabemos que la afición va a estar ahí aunque no esté dentro del campo y eso nos ayuda y nos motivará. Queremos darle alegrías en todos los paridos. El juego que hace el equipo es muy bueno y al final los puntos llegarán y las victorias también. El juego que realiza el equipo tanto con balón como sin balón es uno de los mejores que podemos realizar en Tercera y eso estará presente. Queremos que estén contentos durante todo el curso.

–Por último, ¿qué le parece la resiembra La Juventud?

–Hacía falta, en la segunda parte ya se veía que el campo era un patatal, estaba todo embarrado y nos perjudicó mucho en el juego interior que realizamos. Es una buena noticia que se resiembre.