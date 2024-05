Jorge Garrido: "El Xerez CD está de vuelta, la temporada ha sido sobresaliente a todos los niveles"

El Xerez CD vive en una nube desde hace dos semanas y con una dulce resaca. La entidad, los consejeros, la plantilla y su afición están disfrutando como hace años que no lo hacían. El pasado domingo el conjunto azulino logró de forma matemática el ascenso a Segunda RFEF tras empatar con el Atlético Espeleño a cero en tierras cordobesas, aunque el salto de categoría fue virtual al vencer en Chapín al Gerena por 2-0 siete días antes con goles de Diego Domínguez y Charaf.

Desde ese momento todo es felicidad en el entorno azulino. Tras varios días de celebración, el equipo ya se encuentra de vacaciones, aunque las interrumpirá el 2 de junio para disputar un amistoso ante un combinado de veteranos exxerecisas como homenaje a la afición. Será el broche final al curso.

Jorge Garrido, vicepresidente del Xerez CD, es una de las personas que más duro ha trabajado durante la campaña por la entidad en diferentes parcelas y ahora ha visto recompensado el trabajo. Está radiante y no oculta que "aún no me lo creo. De hecho, tengo en el móvil más de cien mensajes que no he contestado todavía. No saco ni tiempo ni fuerzas porque con cada uno de ellos me emociono. Me cuesta, me cuesta... Y, la verdad, se nos ha acumulado tanto trabajo con las celebraciones que me pongo hasta más nervioso. Sinceramente, llevo varios días metido en la oficina sin salir de allí, queda mucho por hacer".

Y no puede olvidar "la celebración, que fue espectacular, ni en los mejores sueños podíamos pensar en algo así. No esperábamos esa respuesta. El momento de llegada del autobús fue apoteósica, ya estábamos nerviosos y con ganas de llegar porque nos mandaban mensajes diciendo que hay dos o tres mil personas ya allí. Cierro los ojos y me lo imagino, me acuerdo de todo al detalle. Eso, yo qué sé, eso eran abrazos, besos, lágrimas... Fue algo impresionante. No puedo expresar como me sentía y lo que se vive en ese momento. El trayecto entre la Plaza del Arena hasta el Ayuntamiento con los nuestros, el momento balcón... Espectacular".

Ayuntamiento "Estamos muy contentos y le agradecemos su implicación, nos abrieron las puertas un domingo y justo después de Feria"

Y también tiene palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento, "que se volcó con nosotros y nos abrió las puerta un domingo y después de Feria. Estuvo muy implicado y se portaron todos los dirigentes fenomenal. Nuestra línea de trabajo está clara, no queremos problemas con nadie, todo lo contrario".

Después de un éxito tan importante, la temporada la tilda de "sobresaliente, seguro. Es verdad que tuvimos ese pequeño bachecito, que nos puso un poquito nerviosos. A mí, incluso, yo he sido de los que he dudado, no voy a negarlo. Pero, al final el bloque ha demostrado lo que era y cómo hemos terminado con la afición, con esa complicidad tan grande entre equipo, directiva y grada.. Juntos lo logramos. Aquí, cada cosa que se hacía era consensuada y se resolvía a modo de crítica, por eso hemos crecido todo el mundo en comprensión. Hemos comprendido que esto es un grupo de trabajo con un mecanismo establecido y si no estás de acuerdo con lo que otro plantea, lo aceptas si la mayoría lo respalda. Al final, eso ha dado su fruto".

La campaña ha sido un éxito a nivel deportivo, pero también a institucional, "con la formación del nuevo consejo, la apertura del Registro Mercantil y la posibilidad de que la deuda con Hacienda haya prescrito. Creo que eso ha sido casi más importante, junto a la vuelta de la masa social, que los éxitos deportivos. Siempre hemos dicho que el subir y recuperar a nuestra afición eran aspectos superimportantes, pero tener la tranquilidad de sentirte más saneado y estable a nivel institucional es de un valor tremendo. Nos hemos dejado en ello sangre, sudor y lágrimas. El trabajo que están haciendo Pepe y Alfonso a todos los niveles es una pasada. El Xerez CD está de vuelta".

Pero no todo han instantes felices. Garrido subraya que "deportivamente tuve dudas, pero también confiaba en el grupo, pero mi peor momento fue cuando perdimos el derbi con el Xerez DFC en la primera vuelta y no por los tres puntos, por nuestra afición. Más de ocho mil personas estuvieron en Chapín, no pudimos ganar y me apenó. Estábamos arriba y ellos en la parte media-baja y no fue nuestro mejor día".

Miguel Ángel Rondán "Por las conversaciones que hemos mantenido esta semana, se va a quedar; todos queremos un club profesional y es muy importante para nosotros"

Y ahora, para que todo salga lo mejor posible en Segunda RFEF "ya hemos mantenido varias reuniones y uno de los puntos importantes ha sido el de la profesionalización del club. a todos los niveles. Representamos a un club con historia y debemos transmitir una imagen adecuada a esa historia. Queda mucho, pero salvando las distancias, hay que recuperar lo que éramos en el fútbol profesional, hay que trabajar desde la base. Lo que hemos crecido tanto institucionalmente como club, como imagen, no podemos destrozarla por una tontería".

Entre los pasos que tienen dar, le concede prioridad "a la imagen y a demostrar que somos una directiva que tiene fuerza también para luchar en esta categoría. Creo que en Tercera hemos demostrado que lo podemos hacer bien y hay que seguir demostrándolo. Somos un club grande que está volviendo a ser lo que fue y todo el mundo debe ser tratado por igual. Hace unos años, apenas éramos 300 y ahora somos casi siete mil y todo se debe ir profesionalizando poco a poco. Esto debe seguir creciendo y debemos configurar un equipo competitivo que, no digo la próxima temporada o la siguiente, debe de estar lo más pronto posible en Primera RFEF. Hay que seguir la estela del Recreativo, del Deportivo o del Murcia".

Una de las piedras angulares del proyecto de esta temporada ha sido el director deportivo Miguel Ángel Rondán, que aún no ha firmado su renovación. El vicepresidente no tiene dudas sobre su continuidad. "Por las conversaciones que hemos mantenido durante esta semana, se va a quedar. Todos queremos un club profesional y él lo sabe. Se enganchó al proyecto a final de la pasada temporada, ya nos conoce y nosotros a él y eso también es importante. Se ha adaptado bastante bien y ha congeniado fenomenal con Checa, Es muy importante para nosotros".