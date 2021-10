José Luis Mateos explica su salida del Xerez CD

José Luis Mateos, director general del Xerez CD, ha decidido abandonar la entidad azulina como en su día lo hicieron Juan Díaz o José Manuel Mateos y explica su salida del club. Confiesa que dimite porque está cansando y que prefiere dar un paso al lado para que lleguen "otras personas con ideas nuevas y dispuestas a ayudar". Valora el trabajo de Juan Luis Gil y desea lo mejor a la plantilla.

Mateos subraya que por el momento porque "me siento muy cansado, sin fuerzas, sin ilusión y lo mejor es que lleguen personas con ideas nuevas capaces de sacar adelante al club. Llevo más de dos años trabajando para mi Xerez CD y llega el momento de apartarme".

El ya exdirigente xerecista confiesa que "me ha costado muchísimo dar este importante paso, pero la situación ya es complicada. Si no me marché antes fue por no dejar solo a Titín al frente de la nave y por el apoyo de todo el personal del club, de los jugadores y del cuerpo técnico. Ha sido muy duro para mí tomar esta decisión".

"A Titín hay que hacerle un monumento, pero tengo una familia y un trabajo que también me necesitan"

De todos modos, es un "hasta luego, no es un adiós definitivo. Al Xerez CD lo llevo en el corazón, lo he llevado y lo llevaré siempre. Pero, como he comentado antes, hay momentos en los que hay que saber retirarse. Hay situaciones que no me gustan y no las puedo ni compartir ni aceptar. Hacen falta muchos recursos para sacar adelante al club y no tengo energía para seguir peleando”.

No quiere entrar en detalles sobre los motivos de su marcha al margen del desgaste generado en estos más de dos años de trabajo y valora la figura de Juan Luis Gil. "Llegué con él y no se le puede reprochar nada. Mi relación con él es buena. Lo da todo por el Xerez y hay que valorar todo lo que ha hecho, igual que hay que valorar también todo lo que ha hecho por este club gente como Diego Granados, Iván Pastor, Rocío... A Titín hay que hacerle un monumento, pero ya no puedo continuar porque tengo una familia y un trabajo que también me necesitan. Insisto, mi dedicación al club ha sido total".

No se olvida de Juan Díaz. "Fue una figura importantísima para nosotros. Si no llega a ser por él, ahora mismo no estaríamos aquí. Nos ayudó en un momento muy complicado".

"La economía del club es la que es, todos los días aparece una deuda y eso no se paga con el escudo"

La situación del club la considera "delicada, hay muchos gastos, cada día aparece una deuda nueva y eso no se paga con el escudo. La economía del club es la que es. Es un gran momento para que aterricen en la entidad personas capaces de tirar del carro y de aportar ideas e ingresos. Va a ser una temporada muy dura, hay muchas puertas cerradas y las ayudas son escasas".

Con la plantilla y los técnicos mantiene una excelente relación y cree que "van a hacer una gran temporada. Están trabajando muy bien, los resultados están llegando y ahora disfrutaré de sus éxitos desde la grada. Son buenos profesionales. La afición, después de lo que sucedió la pasada campaña, merece una alegría importante".