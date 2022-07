Joselito: "El objetivo del XCD es estar arriba, pero hay que ir partido a partido"

Joselito está de vuelta. El lateral jerezano ha sido presentado este viernes en UNILIM como nuevo jugador del Xerez CD, acompañado por Jorge Garrido, vicepresidente azulino, Miguel Gallo, integrante de la comisión deportiva.

Gallo destacó sobre el lateral que "tengo poco que decir porque todos le conocemos, hace poco que estuvo con nosotros, y sabemos lo que nos puede dar. La comisión deportiva le colocó entre sus prioridades cuando supimos que David León no continuaba con nosotros. Le queremos dar las gracias por su predisposición y le deseamos toda la suerte del mundo en su regreso a casa".

Por su parte, Joselito también agradeció "al club, a la directiva y al míster la confianza que han depositado en mí para mi regreso. Estoy muy contento por volver a la que considero mi casa. Desde que hablé por primera vez con Miguel tuve claro que era la mejor opción para mí y fueron las negociaciones muy rápidas. Cuando las dos partes están de acuerdo, todo es más fácil".

El Xerez CD de la 20/21 en el que él participó no tiene nada que ver con el de la 22/23, pero el objetivo sí que es el mismo y lo asume. "El Xerez CD siempre aspira a estar en lo más alto. Este grupo ya todos sabemos como es, fuerte y con equipos que se refuerzan bien todas las temporadas para pelear por el ascenso. Hay que ir partido a partido, a ver qué tal se nos va dando todo. En relación con otros grupos, es fuerte, pero también los hay buenos. El XVIII, que era en el que yo estaba, ha sido duro y también había seis o siete equipos que peleaban por estar arriba. Aquí, quizá hay más calidad".

Sobre Paco Peña subraya que "no le conozco personalmente, pero sí ha hablado con él y conocidos me han hablado muy bien de él como entrenador y como persona. Espero darle lo que me pida y cumplir con las expectativas".

Su experiencia en el Villarubia la califica de "positiva en todos los sentidos. Estuve otra vez fuera de casa y de este grupo y me ha servido para conocer otro tipo de fútbol y enfrentarme a otros rivales diferentes. Sinceramente, creo que he crecido como persona y como futbolista. Allí, había también un proyecto importante, peleábamos por estar lo más arriba posible".

Por último, tuvo palabras de agradecimiento para la afición. "He recibido muchos mensajes de apoyo por redes sociales y lo agradezco, espero responder en el campo. Es un orgullo que le haya agradado mi vuelta".