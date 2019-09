Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, lamentó la derrota después de una buena primera mitad de su equipo y subraya que "hay que seguir trabajando".

-¿Qué valoración hace del partido?

-Creo que ha sido demasiado premio para el Betis, un resultado demasiado abultado. Hemos hecho una primera parte muy completa, donde hemos tenido hasta seis ocasiones muy claras y gracias a la buena actuación que ha tenido su portero han podido salvar la primera parte. Al final nos vamos al descanso con 0-1, una que enganchan, una contra muy buena, un desajuste defensivo, y han hecho el 0-1. Y en la segunda parte no nos ha dado tiempo ni a meternos en el partido. A los 30 segundos prácticamente había pitado penalti. El partido se ha puesto muy cuesta arriba, lo hemos seguido intentando, hemos querido llevar la iniciativa y nos hemos encontrado un equipo bien plantado. Ya tras el tercer gol con la expulsión de Álex se ha vuelto un correcalles, es verdad que incluso ellos han podido hacer algún gol más pero hay muchas cosas buenas que hay que sacar en conclusiones y hay que seguir trabajando, no queda otra. Nos hemos enfrentado a un buen equipo y esto es fútbol, cuando no la metes, al final acaba pasando lo que ha pasado.

-La lectura positiva es que el equipo lo intentó siempre...

-Sí, incluso con el 0-3 el equipo ha querido, incluso con uno menos el equipo ha querido. Hemos conseguido el gol de penalti con diez pero era muy complicado, prácticamente era imposible. Es un equipo que estaba bien plantado, con jugadores de mucha calidad y sobre todo con un porterazo que prácticamente les ha salvado el partido.

-Los desajustes defensivos pasaron factura y queda trabajo por hacer...

Sí, es que también hay que tener en cuenta que tenemos a gente fuera del equipo que son importantes. Tenemos lo que tenemos ahora mismo y ya está, no es poner excusas. Cuando tienes una plantilla incompleta porque tienes mucha gente lesionada al final tienes que recurrir a otro tipo de cosas. El equipo se ha vaciado, ha estado bien en líneas generales y hay que seguir trabajando, no queda otra. Darle la enhorabuena al Betis y ya está, a pensar ya en Ceuta.