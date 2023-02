"Hemos recortado un punto, hay que mirarlo por el lado positivo"

Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, reconocía tras el empate en Chapín ante el Sevilla C que su equipo no hizo un buen partido en la primera mitad, que hubo un antes y un después tras la roja a Álvaro Rey y que el jugador sevillano "se equivoca" al coger por el cuello al sevillista Jacobo, que previamente "lo había pisado". El preparador azulino, no obstante, daba por bueno el punto, al considerarlo "justo" y señaló que "recortamos un punto, hay que verlo desde lo positivo".

-¿A qué le sabe el punto? ¿Hay un antes y un después con la expulsión de Álvaro Rey?

-Sí, completamente, pero no ha sido un partido muy vistoso. En la primera parte no hemos estado bien, hemos salido demasiado tensos al partido y tanto ellos como nosotros no encontrábamos el camino, mucho respeto y al final nos hemos encontrado con el premio del gol. Cosas del fútbol, aunque haces una mala primera parte te vas ganando. La segunda hay un antes y un después a raíz de la expulsión y a partir de ahí el equipo se ha dejado el alma y lo hemos intentado hasta el último minuto, pero el empate haciendo balance hay que decir que es justo.

-Otra oportunidad perdida, cuarto tropiezo consecutivo en Chapín.

-Si queremos ver el vaso medio lleno con el empate hemos recortado un punto. Queríamos ganar y sumar de tres, por la gente y la afición, que merecía ya una victoria después de tres partidos sin ganar. El equipo ha trabajado y en la segunda parte hemos estado mejor, pero no se ha podido. Lo positivo es que hemos recortado un punto.

-¿Cómo ha visto la jugada de la roja a Álvaro?

-Álvaro se equivoca, evidentemente. Es verdad que el jugador del Sevilla le pisa el tobillo, pero aún así Álvaro no puede reaccionar de esa forma, tiene que tener más pausa y empaque. Lo coge del cuello, lo ha visto y roja directa.

-¿Ha comentado algo en el vestuario?

-No, no ha dicho nada. Ya mañana haremos análisis del partido, Ya está. Son circunstancias del fútbol, no es la primera vez que pasa ni a nosotros ni al resto de equipos. Son cosas que con la tensión del partido pueden pasar.

-Parecía que el partido estaba controlado y además era una jugada a favor porque venía de un fuera de juego del Sevilla C.

-Estaba muy controlado, estábamos más sueltos con balón, sin demasiadas ocasiones de gol, pero estábamos cómodos a la hora de circular y luego un error en cadena nos condena al empate ya con uno menos.

-Un punto más una jornada menos.

-Tenemos que ver las cosas positivas, non hemos hecho un buen partido, no hemos podido ganar, pero hemos recortado un punto y nos tenemos que quedar con eso. Queda un partido menos y hay que luchar hasta el final. El domingo tenemos un partido en Ayamonte y tenemos que sacarlo adelante. ¿Que nos jode no haber ganado en Chapín? Claro que nos jode, pero esto es fútbol.

¿Qué explicación tiene a lo que está sucediendo en casa?

-Son dinámicas, todos queremos ganar. Entras en una dinámica negativa, pero lo importante es que ya son cuatro partidos sin perder, dos empates y dos victorias y nos tenemos que quedar con eso. ¿Que hemos hecho un partido malo? Puede pasar, no somos perfectos. Lo hemos intentado, ha habido buena actitud en la segunda mitad.

-El equipo ha afrontado el partido sabiendo que una victoria le situaba a tres puntos de la quinta plaza. ¿Cree que ha podido pesar la ansiedad y de ahí el mal partido?

-No lo sé, no estoy en la cabeza de los futbolistas, no lo creo porque eso es tener miedo a meterte en play-off y en este equipo no hay miedo. Hemos estado tensos en el primer tiempo y no entiendo el porqué, lo hablaremos.

-Pero, no ha sido el Xerez CD de Coria.

-No, no, por eso me he ido muy enfadado al descanso aun con el 1-0, se lo he dicho a ellos y me han dado la razón. Hay que salir más tranquilos y hacer lo que venimos trabajando durante la semana y ese es el Xerez que yo quiero, el que propone, el que genera y circula, el que es intenso y gana duelos.

-¿No tiene la sensación de que Joseliyo por la derecha no entra tanto en juego?

-La tendencia que tiene Joseliyo en banda izquierda a pierna cambiada es controlar y tirar hacia dentro y lo que hemos buscado en los últimos partidos es que desborde por fuera y buscar centros laterales o entrar por dentro, que también lo puede hacer. Tanto Álvaro como José tienen tanta calidad que pueden jugar a pierna cambiada y a pierna natural, pero me gusta que de inicio parta a pierna natural porque en el momento que controla y se la echa para adelante no lo paran porque tiene desborde, calidad y velocidad. Lo que queremos es que reciba más arriba y a partir de ahí que genere en campo contrario, si lo pones a pierna cambiada la tendencia que tiene es venir a recibir y buscar diagonales por dentro y eso es un riesgo en campo propio porque puede provocar pérdidas y contras letales con el equipo expuesto totalmente. Entonces, hemos querido hacer un cambio en ese sentido.