Cuarto tropiezo consecutivo del Deportivo en Chapín (1-1)

Al Xerez Club Deportivo se le ha olvidado ganar en Chapín, donde ha sufrido su cuarto tropiezo consecutivo tras empatar a un gol con el Sevilla C. Los azulinos se adelantaron al filo del descanso con un golazo de Jesús Parada, pero en la segunda mitad Álvaro Rey vio la tarjeta roja en un rifirrafe con un contrario y el conjunto de Juan Díaz empataba a falta de diez minutos.

Los xerecistas han desaprovechado una clarísima oportunidad para situarse a tres puntos de la quinta plaza que da derecho a jugar el play-off de ascenso tras la derrota del Gerena contra el Ciudad de Lucena y sólo recortan un punto en una jornada que era propicia.

Juan Carlos Gómez apostó por diez de los once jugadores que saltaron de inicio contra el Coria con el único cambio de Iván Gutiérrez, que ha regresado al lateral izquierdo azulino en detrimento de Joselito. El resto, el mismo equipo que goleó en el Guadalquivir y que tan buena imagen mostró en tierras sevillanas. Regresó a la convocatoria Iván Navarro, mientras que se quedaban fuera Chicho, Fidel y Urri, entre otros.

No fue una buena primera parte del Deportivo, que no obstante se fue al descanso con victoria gracias al golazo de Jesús Parada con el tiempo casi cumplido. Tanto que ni siquiera se sacó de centro. Kevin, desde la cueva, mandó en largo al pequeño de los hermanos, que burló a los centrales, controló como los ángeles y con la zurda batía a Marius. En la segunda, los de Juan Carlos tenían controlado el choque hasta la roja directa a Álvaro Rey. Con uno menos, llegaba el empate del Sevilla C, que incluso pudo llevarse el triunfo en un mano a mano de Víctor.

Primeros minutos

Salió mandando el Sevilla C en el partido, tocando con mucho sentido y con Gonzalo como jugador diferencial en la mediapunta ante una defensa azulina que tuvo muchos problemas en la primera mitad para contrarrestar la movilidad de los atacantes hispalenses.

Un balón al espacio a Diego estuvo a punto de costarle caro al Deportivo. Kevin y Satoca no se entendieron y el delantero casi lo aprovecha, aunque el meta azulino estuvo rápido y deshizo el peligro. Fue el primer aviso del Sevilla C aunque inmediatamente respondía el XCD con una contra fulgurante tras un saque de esquina a favor de los sevillistas.

Joseliyo recuperó cerca del área, Rey lanzó la contra y el propio antequerano la intentó culminar con un centro al segundo palo que un defensa tocó lo justo para evitar el remate de Jesus Parada. Instantes después, centro de Álvaro Rey que no encontró rematador, paseándose la pelota a media altura por el área del Sevilla C.

Los hispalenses, el equipo con más victorias foráneas de la categoría, no renunciaban al ataque y dieron muestras de su peligro a los 17 minutos. Gonzalo se marcha de Iván Gutiérrez en la banda derecha, centra y Ramón mete la punta de la bota lo justo para quitarle el remate a Agustín, que aparecía solo en el segundo palo.

Golazo de Jesús Parada

El Deportivo no encontraba la fórmula para entrar en el entramado defensivo del filial sevillista, movía la bola de lado a lado, pero sin encontrar espacios mientras que en la banda derecha Joseliyo apenas entraba en juego. Trascurrieron así los últimos minutos de la primera mitad, que acababa con el golazo de Jesús Parada tras recibir un balón largo de Kevin. El centrocampista, señalado por las dos ocasiones clarísimas que falló ante el Gerena, bajó el balón al piso con una tremenda calidad, controló hacia portería y salvó la salida de Marius para llevar el éxtasis a la grada.

Movió rápido el banquillo Juan Díaz para dar más mordiente a su equipo, pero el Deportivo también salió con un punto más en la segunda mitad y ganaba la batalla en el centro del campo con el espectacular derroche de Alberto García, que claramente va a más con el paso de los partidos y ya es indispensable en la medular xerecista.

A algo menos de media hora para el final también se decidió Juan Carlos a mover el banquillo, introduciendo a Migue García en lugar de un desfondado José Parada. El Sevilla C tenía el control del partido y el XCD buscaba una contra que le diera la oportunidad de sentenciar.

Roja a Álvaro Rey

Pero el rumbo del partido cambiaba a los 66 minutos cuando Álvaro Rey veía la tarjeta roja directa en una jugada absurda que además beneficiaba al Xerez CD por un fuera de juego previo de un delantero sevillista. Hubo un rifirrafe entre el azulino y un adversario y el árbitro no dudaba en expulsar al local con algo menos de 25 minutos por delante.

Recompuso el equipo Juan Carlos con dos líneas de cuatro, pasando Joseliyo a la izquierda y Jesús Parada a la derecha, con Migue y Alberto en la medular y arriba Cascajo, al que ya se le veía con pocas fuerzas.

Joseliyo dejó su puesto a Joselito para reforzar la parcela defensiva mientras el tiempo pasaba lentísimo para los azulinos y demasiado rápido para el cuadro de Juan Díaz, que apretaba en busca del empate. Y este llegó en una jugada por la banda derecha, centro que se come Satoca y Juanan, en el segundo palo, remataba a placer.

Al ataque desesperado

Se la jugó Juan Carlos dando entrada a Iván Navarro, Brian y Álex de Rueda en busca de los tres puntos que dejarían al Deportivo a sólo 3 de play-off. A punto estuvo de conectar bien De Rueda un centro de Migue García que llevó el ¡uy! a la grada. Perdonó Víctor el 1-2 en un mano a mano con Satoca tras marcharse por velocidad de Ramón, pero el atacante se hartó de balón y cómo sería su remate que la pelota se marchó por saque de banda.

Se volcó en ataque el Xerez CD, Migue García lo intentó con un tímido remate y los azulinos acabaron colgando balones al área sevillista, pero el gol no llegó y se esfumaron otros dos puntos de Chapín.