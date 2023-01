"No voy a tirar la toalla y el equipo tampoco"

El Xerez CD ha caído este domingo en Chapín contra el Ciudad de Lucena en un duelo de equipos necesitados del que sale victorioso el conjunto cordobés y muy tocado el Deportivo, que sólo ha ganado un partido de los últimos ocho jugados. Juan Carlos Gómez asegura que ni él ni el equipo "va a tirar la toalla" y lanzó el mensaje de que "hay que levantarse", reconociendo que aunque "llevamos un punto de nueve", como en la primera vuelta, cada vez queda "menos margen de error".

-Juan Carlos, ¿con qué sensación se va de Chapín después de la derrota?

-Mal por el resultado, evidentemente. Creo que ha sido un partido muy igualado en todos los sentidos. En la primera parte no hemos generado prácticamente nada, ellos tampoco, ha sido un partido malo por parte de los dos equipos y ellos con la tranquilidad de estar fuera de casa y que tampoco les convenía arriesgar en demasía y nosotros teníamos que llevar el peso del partido. Hemos hecho una ocasión clara en la primera parte de Jesús Parada que no se ha decidido disparar dentro del área y era una ocasión para haber abierto el marcador y que se hubiese visto otro tipo de partido.

-...

-En la segunda parte a raíz de los cambios creo que el equipo ha ganado en profundidad y con el resultado ya en contra es cuando más hemos generado, hemos dado ese paso al frente, el equipo se ha soltado y es cuando mejor fútbol se ha visto y ocasiones, al menos hemos hecho lo que se pedía, centros laterales, llegar por fuera y han sufrido en los últimos 20 minutos. Triste por el resultado y lo único que digo es que hay que seguir, hay que levantarse, esto es fútbol y pasan estas cosas. Han llegado una vez en todo el partido y han metido la suya. Lo hemos intentado hasta el último segundo y también ha habido situaciones, creo que al lateral le han perdonado la segunda amarilla en la jugada de Chicho, son situaciones que no digo que vayamos a ganar, pero ese tipo de cosas siempre las tenemos en contra. Se ha perdido, no hay que echar culpas a nadie, aquí el culpable soy yo de todo lo que pase... malo evidentemente y a mis jugadores hay que animarlos, nos esperan tiempos difíciles y al final esto es fútbol. Cuando se dan este tipo de resultados y esta dinámica negativa hay que levantar la cabeza, trabajar duro e intentar revertirla cuanto antes.

-El equipo está en una dinámica muy mala, una victoria en los últimos 8 partidos. y a 8 puntos del play-off. ¿No habría que quitarse de la cabeza el play-off?

-No. Nunca. Estamos ahora mismo exactamente igual que cuando se empezó la Liga, con un punto de 9, es cierto que el tiempo se reduce y ya no tenemos margen de error, hay que seguir trabajando y yo no voy a tirar la toalla ni el equipo tampoco, el equipo tiene que seguir trabajando desde mañana mismo para intentar revertir la situación y empezar a ganar, no hay más. Sé que la situación es jodida, que la gente está jodida, pero esto es fútbol y hay que seguir trabajando.

-Teniendo en cuenta la situación de ambos equipos daba la sensación de que ninguno de los dos equipos quería equivocarse.

-Se ha defendido bien, muy ordenado y buscando la contra rápida, el peso del partido lo hemos llevado nosotros, sobre todo en la segunda parte. Estábamos en casa, necesitábamos ganar y se ha dado un resultado adverso. Creo que se han llevado demasiado premio para los méritos que han hecho, pero aquí gana quien mete la pelotita.

-¿Algún mensaje a la afición? Eran más de 2.500 personas este domingo.

-La afición siempre es especial y que esté con el equipo estando en esta situación... lo único que queríamos es brindarle un triunfo para engancharnos a la parte de arriba. No ha podido ser. La afición es el activo más importante y ha estado como siempre y se agradece.