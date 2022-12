"La segunda mitad fue horrorosa y permitimos que nos remontaran"

Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, se mostró crítico tras la derrota de su equipo ante el Espeleño por 3-2 en un encuentro que comenzaron ganando 0-2. El preparador azulino reclamó a sus jugadores "intensidad", calificó el segundo tiempo de "horroroso en todos los aspectos, permitimos que nos remontaran" y advirtió: "Con el escudo no se gana en ningún sitio".

–¿Qué valoración hace de la derrota en un partido loco?

–Empezamos muy bien el partido, entramos como teníamos que entrar en un campo como este y el equipo hizo buenos minutos durante la primera parte. El gol que nos hicieron justo antes del descanso fue psicológico, nos afectó, pero intentamos corregirlo en el descanso y sabíamos que no iba a ser fácil. No puede haber un cambio tan radical del primer tiempo al segundo, hicimos una segunda mitad horrorosa en todos los sentidos, no ganamos ni un duelo y permitimos que nos remontaran el partido. En estos campos si no metes intensidad durante los noventa minutos difícilmente puedes sumar puntos.

–Tenemos que mirarnos el ombligo bien porque esto no puede volver a suceder y ya nos pasó en Bollullos, con 1-2 tiramos también por tierra el partido en la segunda parte y en Cartaya, en el minuto noventa. Son campos complicados, en los que primero tienes que competir y luego, si tienes calidad, pues aplicarla y ganar y más cuando haces lo más complicado, poner por delante en el marcador. Toca levantar la cabeza y seguir, esto es lo que nos vamos a encontrar en esta categoría y hay muchas cosas que corregir. No puedo estar contento con el segundo tiempo porque no puede haber tanta diferencia.

–¿Duele más perder después del 0-2?

–En la segunda parte salieron mejor que nosotros y se encontraron con el 2-2 con un remate en el segundo palo, igual que en Bollullos. Esto tiene una lectura muy clara, un equipo como el nuestro que quiere pelear por el ascenso y meterse en el play-off no puede hacer partidos como el que hemos hecho en Espiel, sobre todo en la segunda parte. Hay que ser más ambiciosos, tener las cosas más claras y más personalidad porque con el escudo no se gana en ningún sitio. Somos el Xerez, es cierto, pero si no compites y demuestras que eres el equipo grande difícilmente vamos a conseguir el objetivo.

–¿Se bloqueó su equipo mentalmente en la segunda parte?

–Ya lo he comentado antes, el gol justo antes del descanso nos afectó. Intentamos quitarles peso, les comentamos que olvidasen el primer tiempo, que íbamos ganando 1-2 y que lo que teníamos que hacer es ganar el segundo acto. Ese fue el mensaje, tener tranquilidad y hacer lo mismo que en la primer parte, pero entramos en su juego y fueron mejores que nosotros en todo, especialmente en intensidad. El equipo se metió muy abajo y no lo entiendo, sigo sin entender las cosas, parecía que el equipo grande eran ellos. Hay cosas que no se pueden consentir, un equipo como el nuestro tiene que tener más personalidad y más fortaleza física y mental.

–La actuación del árbitro no ha agradó ni a unos ni a otros y el partido terminó con cuatro expulsados...

–No lo entiendo, el día que los árbitros se den cuenta de que los auténticos protagonistas de esto son los futbolistas y no ellos igual empiezan a mejorar. Luego, partiendo de esa base, ya uno se puede equivocar o no. Ha aplicado el reglamento como le ha parecido en un encuentro en el que no ha habido patadas de mal gusto o entradas fuertes, sin agresiones... No vamos con tres expulsados y no puede ser, esto no puede seguir así. Ellos son los que mandan, los que deciden y tenemos que acatarlo y callar.

–¿Qué le pasa al equipo fuera de casa?

–Chapín te da mucho, pero importantes son todos los partidos y para estar arriba y jugar play-off hay que sumar fuera también. Partidos como este, el de Bollullos o Cartaya no se te pueden escapar.

–De cara a la segunda vuelta, ¿espera Juan Carlos la llegada de refuerzos?

–Vamos a intentar reforzar al equipo porque lo está requiriendo, en ello estamos. Esperamos que en la segunda vuelta lleguen jugadores para poder ser más fuertes.

–La afición desplazada a Espiel se marchó enfadada con el equipo, igual que en Bollullos...

–Es lógico porque en la primera parte el equipo lo hizo bien y en la segunda muy mal, yo estaría igual. De todos modos, esto es fútbol, el equipo lo intentó, pero hay que mejorar muchas cosas. Tenemos que tener claro y asimilar que si no competimos, no somos intensos y no vivimos los partidos los noventa minutos va a ser complicado. Primero, eso y luego, si tienes calidad pues tienes más posibilidades.