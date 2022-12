"El equipo está enchufado y queremos ganar como sea"

Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, ha pasado página tras la dura derrota ante el Bollullos por 3-2 y está centrado en sacar adelante la cita ante el Conil de este domingo (12:30) en Chapín. Subraya que su equipo olvidó el revés, que está enchufado, que deben sumar los seis puntos que restan antes de cerrar el año y que deben mostrarse concentrados desde el pitido inicial hasta el descuento.

–¿Cómo llega el equipo al tercer partido de la semana?

–Bien, aunque es verdad que hemos tenido muy poco tiempo de recuperación y venimos de un partido muy duro en el que acabamos con daños físicos. Intentaremos estar en las mejores condiciones posibles para ganar, que es lo que importa.

–Terminó enfadado con la media hora final en Bollullos, ¿qué les ha comentado a sus jugadores?

–El equipo hace muchas cosas bien, pero nos vamos de los partidos y no somos capaces de gestionar los minutos finales. Si en el 80 vamos ganando 1-2, tenemos que saber tirar de veteranía y oficio para que no se juegue más. Ese tipo de aspectos tenemos que aprender a mejorarlos.

–¿Puede influir la juventud de la plantilla en esa falta de oficio en los minutos finales?

–Para mí la edad no tiene que estar reñida con la madurez, puedes tener un jugador joven experimentado y con mucha madurez, eso está a la orden del día. Tenemos una media de edad corta, pero no es una excusa. Tenemos que saber lo que nos estamos jugando y dónde estamos, no podemos tirar diez minutos de cada partido. Todos los equipos que salen a jugar contra el Xerez salen a dar el máximo y tenemos que estar preparado para ello.

–En Chapín la imagen del equipo está siendo más positiva...

–No me preocupa jugar en Chapín porque sé lo que hace el equipo y lo que podemos dar con nuestra afición empujando. Me preocupa más lo que podamos hacer en campos como el del Cartaya o Bollullos, escenarios que te exigen ponerte el mono de trabajo. Nos lo pusimos el otro día durante una hora, pero tras abandonar el plan inicial del partido lo acabamos tirando. En casa es otra historia, no me preocupa mi equipo.

–¿Qué partido espera contra el Conil?

–Como los que hemos tenido últimamente aquí ante el Antoniano o el Rota, seguramente sea un calco. Es un equipo que defiende atrás dejando pocos espacios y se va arriba con espacios grandes al contragolpe. Hemos trabajado durante la semana con vistas también a esta cita. El equipo está enchufado y queremos sacar los tres puntos como sea, lo importante es ganar como sea.

–Sumar de tres sería fundamental de cara a la confianza...

–Hay una cosa muy clara, ya no es sólo ganar en el minuto 90 y de penalti. Si podemos ganarlo antes mucho mejor, tenemos que estar enchufados desde el pitido inicial hasta el final. Si queremos volver con garantías después del parón tenemos que sacar estos seis puntos como sea. El equipo se tiene que ir al parón con 6 puntos, o como mínimo 4, pero vamos a intentar que sean todos porque es fundamental.