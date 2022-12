Serio toque de atención de los dirigentes del Xerez CD a la plantilla

La marcha del Xerez CD en las tres últimas jornadas, con sólo un punto de nueve posibles -empató con el Antoniano en Chapín y cayó en Cartaya y Bollullos-, no agrada a los dirigentes de la entidad, que en la mañana de este viernes han mantenido una reunión con la plantilla para hacerle ver que es obligado un cambio de rumbo para cumplir con el objetivo marcado, pelear por el ascenso a Segunda RFEF. Serio toque de atención a unos jugadores de los que esperan más.

En estos momentos, el Deportivo es decimotercera plaza con 17 puntos y está a tres de Salerm Puente Genil y Pozoblanco, que cierran las plazas de play-off de ascenso con 20, a los que se les une el Bollullos también con 20 tras superar al Deportivo el jueves por 3-2 en un partido en el que los de Juan Carlos se pusieron por delante en dos ocasiones, pero fallaron en la segunda mitad.

Los directivos se han reunido con todos los futbolistas en Ocioplay Indoor, escenario en el que han entrenado tras no poder hacerlo en La Granja como estaba previsto por las fuertes lluvias que han caído durante toda la mañana en Jerez.

Con Juan Luis Gil, presidente del club al frente, los dirigentes han hecho ver a los futbolistas que hay mucho en juego y que deben realizar un esfuerzo para mejorar la imagen y los resultados antes de que sea demasiado tarde.

Con la llegada de Juan Carlos para suplir a Paco Peña, el Xerez CD cambió el look, pero otra vez ha vuelto a la irregularidad del principio. Derrotó al Sevilla C con Juan Pedro en el banquillo por 0-1 después de ganar también la anterior jornada al Coria, y con el cordobés ya al frente, goleó al Ayamonte (4-0), firmó una igualada a cero en el Martínez Pirri ante el Ceuta B y se impuso por la mínima al Rota (1-0). A partir de ahí, cayó en Cartaya (1-2), no pudo con el Antoniano en casa (1-1) y volvió a sucumbir en el Eloy Ávila frente al cuadro de Mario Rodríguez por 3-2.

Ahora, tienen otro complicado reto este domingo en Chapín (12:30) frente al Conil del ex xerecista Jesule, que se ha colocado noveno con 18 puntos tras convertirse en el primer equipo capaz de derrotar al hasta ahora invicto Córdoba B por 2-0. Los de Diego Caro son primeros ahora con 26 puntos, sólo uno más que el Gerena, que es segundo.