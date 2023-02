"Aviso a navegantes, si vamos con la idea de que va a ser fácil nos estamos equivocando"

"No podemos fiarnos". Hasta en tres ocasiones ha repetido Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, esta frase en la previa del encuentro contra el Coria, colista de la clasificación y que acumula seis derrotas consecutivas. El míster cordobés del Deportivo no se fía un pelo de un rival que hace dos semanas cambió de técnico y que en Córdoba puso contra las cuerdas al segundo clasificado. Además, recuerda lo que les sucedió tanto en Cartaya como, sobre todo, en Espiel. Quien avisa no es traidor.

-Visita al colista Coria, que suma seis derrotas consecutivas. ¿Le recuerda a partidos como Cartaya o Espiel?

-Me recuerda más al de Espiel, que es el más cercano y también eran colistas. Esto es un aviso a navegantes, si vamos con la idea de que va a ser fácil por la clasificación o porque llevan seis derrotas consecutivas y porque les está costando nos estamos equivocando. Hay que ir con la intención y las ganas de hacer un buen partido y sobre todo de ser precavidos y no fiarnos, mantener el ritmo de las últimas jornadas y a ganar.

-¿El equipo irá con la lección aprendida?

-Por eso lo digo, aviso a navegantes y la gente tiene que tener en mente el partido en Cartaya y sobre todo el de Espiel, porque iban últimos y nos remontaron un partido que jamás nos tenían que haber remontado. Vamos con esa mentalidad y por supuesto sin fiarnos.

-Sí es cierto que el Xerez CD está mostrando mejores sensaciones.

-Sí, el equipo llega en buenas condiciones y hay que ir a Coria sabiendo que es un equipo que es verdad que lleva seis derrotas consecutivas pero que ha perdido por detalles. Es un equipo que te compite, tiene buen trato de balón y no podemos fiarnos. En el último partido con el Puente Genil fue muy igualado y vez el resultado (0-1) y dices ¿dónde está la diferencia? Pues en los pequeños detalles que es donde les hacen los 3 goles, pero el resto del partido yo lo he visto y estuvo muy igualado.

-También dieron la cara en casa del Córdoba B.

-Le puso las cosas muy difíciles, se colocaron 0-1 y le costó la misma vida remontarles. Nos tenemos que quedar con eso, que no va a ser un equipo fácil, que es un rival que está herido y se juega la vida y que si quiere tener opciones de salvación tiene que empezar a ganar partidos, esperemos que sea a partir del siguiente.

-Igualmente se juega la vida el Deportivo, aunque con otro objetivo.

-Exacto, va a ser un partido difícil y vamos a ir a todas, a estar concentrados, meter ritmo y sobre todo intentar ganarlo. La semana de trabajo ha sido muy buena y las sensaciones son fantásticas, vamos en condiciones.

-Es un rival que además ha cambiado de técnico hace dos jornadas.

-Le gusta jugar, tener la pelota, genera a través de la pelota, es verdad que también asume muchos riesgos en la salida y desde el minuto uno iremos a hacer una presión alta para intentar quitarles la pelota.