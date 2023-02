Iván Navarro se queda fuera de la convocatoria del Xerez CD para el partido en Coria

La plantilla del Xerez CD ha realizado este viernes el último entrenamiento de la semana antes del partido que los azulinos tienen mañana en el Guadalquivir contra el Coria, colista de la clasificación. Los xerecistas han trabajado en Picadueñas en lugar de La Granja, una de las sedes del Campeonato de España de selecciones autonómicas sub-14 y sub-16.

Juan Carlos Gómez tiene un par de bajas por lesión para el choque contra los sevillanos. Iván Gutiérrez, renqueante con unas molestias en el isquio izquierdo, se pierde finalmente el encuentro e igualmente no ha entrado en la lista de convocados Dani del Moral debido a unas molestias en el tobillo. Las lesiones no son graves y se quedan fuera por precaución y para no arriesgar.

Por contra, quien se queda fuera por decisión técnica es Iván Navarro. El atacante azulino, máximo goleador del equipo la pasada temporada, sigue de capa caída, el míster cree que puede dar mucho más y lo deja sin convocar tras varios partidos en los que había perdido la titularidad.

El extremo derecho es una sombra del Iván Navarro chispeante de la pasada temporada y sus números en la presente campaña distan mucho de los de la anterior. En los 20 partidos que ha disputado sólo ha anotado un gol. Por su importancia en el equipo, es un jugador que hay que tratar de recuperar de cara al final de temporada.

Por otro lado, las novedades en el equipo azulino son la vuelta de los laterales Fidel y de Joselito, que habían desaparecido en las dos últimas citaciones. Lo lógico sería que el jugador zurdo incluso regrese al once inicial en lugar de Iván Gutiérrez. La tercera novedad en la lista es el regreso de Álex de Rueda.