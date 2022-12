"El Bollullos es un rival rocoso, debemos estar los 90 minutos a tope"

-Dos partidos sin ganar en los que el equipo ha sumado un punto. Toca ya ganar.

-Sí, por lo menos el equipo lo va a intentar, como en todos los partidos. Sabemos que es un rival complicado, sobre todo allí en su casa, que utilizan unas armas que a ellos les vienen bien y tenemos que ir muy concentrados y, lo primero, competir y luego se impondrán otras cosas que también las tenemos nosotros. Vamos con la ilusión y las ganas de hacer un buen partido y de traernos los tres puntos

-El equipo lleva dos salidas sin ver puerta. ¿Qué es lo que hay que cambiar?

-Competir y seguir haciendo las cosas como se están haciendo porque al final lo que nos han fastidiado han sido detalles y hay que cuidarlos y saber que son 90 minutos a tope y que hasta que no pite el árbitro no se acaba, que no nos pase como en Cartaya, que te meten en el descuento y te vienes fastidiado.

-¿Y qué mejorar con respecto al partido contra el Antoniano?

-Son partidos totalmente diferentes, no es lo mismo jugar en Chapín que hacerlo en un campo como el de Bollullos. El otro día hicimos cosas muy bien y cosas no tan bien, detalles que hay que corregir y hay que mantener la intensidad durante los 90 minutos.

-¿Qué Bollullos espera enfrente?

-Rocoso, en casa es donde están muy fuertes, donde intentan sacar los partidos adelante y fuera luego es verda que quizá no están tan bien, pero en casa tienen las ideas muy claras.

-A dos puntos del play-off pero a 9 del líder. ¿Urgencias?

-Ninguna, esto es muy largo. Es verdad que el Córdoba se ha ido a 9, pero seguimos confiando en el equipo y estamos a 2 puntos del play-off, el equipo está yendo hacia arriba haciendo las cosas muy bien y esa es la dinámica que debemos llevar. Las prisas no son buenas para nadie, hay que ir paso a paso sabiendo que cada partido es una final, pero con tranquilidad.

-Le quiero preguntar por Iván Navarro, máximo goleador del equipo la temporada pasada y que aún no se ha estrenado. ¿Qué habla con él?

-Le estoy pidiendo que no se obsesiones con el gol, que tenga tranquilidad y que cada partido es una oportunidad nueva. El año pasado hizo 8, este año todavía no ha marcado, pero esto va por rachas e igual coge ahora una dinámica buena y empieza a marcar.

-¿Lo ve obsesionado?

-Sí, es que los delanteros cuando no marcan se obsesionan y entran en una dinámica negativa y eso es lo que no queremos. Entonces, calmarlo, hablar con él y que siga trabajando como lo está haciendo porque al final el gol le va a llegar. Además, tiene otras cualidades, desborde, velocidad, llegada, el otro día tuvo una muy clara, no la metió.