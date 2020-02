Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, acabó más que satisfecho con el trabajo de sus futbolistas en Lucena, asegurando que el Deportivo mereció los tres puntos ante el Ciudad de Lucena.

-El Xerez CD remontó y con el 1-2 rozó la victoria.

-Sí, ha sido una pena, la verdad. Con el trabajo que ha hecho el equipo, creo que se ha hecho un partido bastante completo, tanto en defensa como en ataque. Una primera parte donde nos han llegado muy poquito, el equipo ha estado muy bien plantado en el campo, hemos defendido muy bien y lástima de ese gol al final de la primera parte, que tengo mis dudas. Lo veremos en la tele, no sabemos si realmente existe fuera de juego o no. En la segunda parte hemos creído, hemos entrado al descanso y hemos hablado, había que olvidar la primera parte, el equipo se ha vaciado en la segunda, hemos remontado ante un equipo que es de los favoritos para el ascenso, por lo menos para jugar play off, y muy contento con el trabajo del equipo. Este punto sabe a oro, hemos puntuado en un campo donde muy poquita gente lo ha hecho y lo va a hacer seguramente.

-Además, el Deportivo supo maniatar al Ciudad de Lucena, que generó poco en ataque.

-Hemos hecho un buen trabajo durante la semana, hemos anulado a sus hombres fuertes, el equipo ha estado muy bien plantado, dejando muy poquitos espacios y obligando al Lucena a jugar por fuera, que era lo que teníamos en mente. Sobre todo anular a su gente más importante. A partir de ahí no hemos pasado verdaderos apuros como este equipo suele hacerlo, un equipo que genera mucho a través de la pelota, que encuentra muy bien los espacios, gente muy rápida por fuera, por dentro... Hemos anulado a un gran equipo.

-¿Considera justo el empate?

-No sé si es justo o no pero es el resultado que hay. Le hemos dado la vuelta al partido, hemos tenido una ocasión muy clara, que ha pasado la pelota por delante de la portería, que podía haber sido el 1-3. Creo que hemos hecho méritos para ganar el partido. No hemos estado muy bien con la pelota, no hemos tenido esa posesión que nos gustaría tener porque el Lucena es un equipo que la trata muy bien, que le gusta tener el balón, tocarlo bien y generar con la pelota, pero es cierto que el equipo ha estado muy serio, que era lo que teníamos en mente, hacer un partido muy serio, que ellos tampoco estuvieran en su mejor día y así ha sido. Creo que hemos sido merecedores no solamente del punto sino de los tres puntos.

-El Xerez hizo gala de una tremenda efectividad en ataque en la segunda mitad.

-En el descanso la consigna era muy clara, defender bien como lo habíamos hecho en la primera parte y salir rápido a la contra, y los dos goles han venido por ahí. Hemos encontrado muy bien los espacios una vez que se ha robado y han llegado frutos con los dos goles.

-Y eso con las bajas, que merma la capacidad de maniobra...

-Es lo que llevamos padeciendo toda la temporada. Tenemos la enfermería con muchos inquilinos, esperemos que pronto empecemos a recuperar gente y que el equipo gane fortaleza. Hemos venido con lo justo, llevamos dos o tres semanas contando con cuatro o cinco canteranos en el banquillo y venimos desde hace un mes o mes y medio prácticamente trabajando durante la semana con seis canteranos. La situación es complicada y el equipo se ha vaciado y ha hecho un auténtico partidazo.

-Dice que es un punto de oro pero todavía queda mucho: ahora llega el Coria.

-En los últimos partidos, tanto el Sevilla C en casa, que se nos escaparon vivos, como aquí, el equipo ha hecho dos partidos muy serios y merecía haber sacado los seis puntos. Tenemos dos, dos partidos complicados, ahora toca hacerlo en casa con el Coria, que es otro equipo que trata muy bien la pelota, que tiene muy buenos futbolistas y que nos lo va a poner muy difícil.

-El Ciudad de Lucena solo ha cedido tres empates como local, ante Utrera, Los Barrios y Xerez CD.

-Ningún equipo es imbatible; ellos sí, que no han perdido en casa aunque han estado a punto con nosotros, creo que ha sido la vez que más cerca han estado. Pero en esta categoría ya se ha demostrado que en esta categoría, cualquier equipo puede ganar a cualquiera y nosotros hemos tenido una gran oportunidad para hacerlo.