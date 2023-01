"La dinámica ha cambiado, espero que esta victoria nos dé alas"

Juan Carlos Gómez se ha mostrado muy satisfecho del triunfo del Xerez CD en Pozoblanco, el primero de 2023 que rompe una mala dinámica y que además es la segunda victoria de la temporada a domicilio, donde los azulinos se estaban mostrando muy débiles.

-¿Qué resumen hace del partido?

-Una primera parte muy igualada y una segunda en la que hemos estado mejor tanto en la circulación como en las transiciones y fruto de una de ellas hemos podido hacer el 0-1 al final del partido. El equipo ha competido muy bien durante los noventa y tantos minutos de juego, hemos estado fuertes, hemos ganado duelos, segundas jugadas, sabíamos que era un equipo muy difícil en su campo y hasta el último segundo han tenido opciones.

-¿Estaba el partido más para el empate que para un triunfo?

-Pues posiblemente, pero esto es el fútbol. La semana pasada en casa contra el Lucena también parecía que era un empate, tuvimos nuestras ocasiones y fuimos superiores, y al final llegaron una vez y te la meten. La semana pasada nos tocó perder y esta ganar. Lo bueno es que la dinámica ha cambiado, queríamos cambiarla fuera de casa y espero que esto nos dé alas de cara a lo que queda de temporada.

-¿Se ha visto al equipo más entero físicamente?

-Dije que el equipo ya estaba preparado. No ha sido una minipretemporada sino una pretemporada de cinco semanas dentro de la competición, que es una locura. El equipo ha trabajado muy bien y se ha visto un equipo totalmente diferente a nivel físico y a nivel mental, hemos sabido competir y al final hemos encontrado el premio del gol.

-¿Hay tiempo para llegar al play-off?

-La semana pasada le dije a mi equipo que no me preocupaba la situación, cuando me dan por muerto me vengo arriba y esto es lo que tenemos que hacer, hemos remontado el vuelo, hemos roto la dinámica negativa y estoy convencido de que este equipo va a despegar. Ya lo hemos hecho hoy, la semana que viene contra el Gerena y hay tiempo de sobra para conseguir el objetivo y lo vamos a conseguir.

-¿Había ultimátum?

-No ultimátum, pero entiendo que cuando los resultados no van la junta directiva quiso hablar conmigo para que les explicara la situación. Les dije que el equipo estaba trabajando muy bien y que los resultados iban a llegar, pero es normal que hubiera preocupación.

-¿Cree por tanto que el resultado ha sido justo?

-Siempre los considero justo porque el que mete la pelota dentro es el que gana. Justo porque hemos tenido alguna ocasión clara antes para haber hecho el 0-1.

-¿Va a llegar algo en los dos días que quedan para el cierre de fichajes?

-No creo que estemos en condiciones ya de reforzar. Con la gente que ha venido y los que estamos vamos a luchar por el objetivo.

-¿Cómo ha visto a Kevin? ¿Se ha retirado lesionado?

-Solamente la molestia, llevaba sin competir tiempo y ha estado muy bien. Espero que no sea nada. Ha estado a un gran nivel como todos.

-¿Algún mensaje para la afición?

-Que me alegro por ellos, sé que han sufrido y hoy tienen el premio merecido de los 3 puntos.