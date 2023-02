"El equipo ha estado a una altura increíble, este es el camino"

Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, ha realizado una lectura "positivísima" tras el triunfo de su equipo en Coria, que le acerca al objetivo. El míster cordobés ha asegurado que su equipo ha estado "fantástico" y ha añadido que "este es el camino" para lograr el objetivo, al tiempo que aseguraba que "ganar aquí 0-3 no es fácil porque el Coria compite muy bien" y dedicaba el partido "a nuestra afición".

-Juan Carlos, lectura del partido y del triunfo

-Lectura positivísima. 0-3 no es fácil ganar en ningún campo ni a ningún rival. Veníamos con la idea de ganar y seguir creciendo. El equipo lleva tres partidos muy buenos y este es el camino. Sabíamos que el Coria compite bien en su campo y no ha tirado la toalla hasta el descuento cuando ya hemos hecho el 0-3. El equipo ha estado a una altura increíble. Contento. Las dos partes han sido muy completas, en la segunda nos ha costado un poco más porque han dado un paso al frente, pero no hemos sufrido en demasía. El equipo ha estado muy bien defensivamente, muy serio y arriba hemos aprovechado la calidad que tenemos.

-Esta vez sí se ha sabido conservar una ventaja fuera de casa.

-En defensa el equipo ha estado fantástico, muy serio, muy ordenado, había que estar juntitos, portería a cero y ya a pensar en el siguiente.

-Siete de nueve, dinámica claramente ascendente.

-Ya lo habíamos avisado, que el equipo iba a cambiar, estamos aguantando bien todos los partidos, minuto 97 y el equipo ha hecho el tercero. Muy contento. Chapó por mis jugadores, este es el camino y esta victoria se la dedicamos a la afición y a toda la gente que se ha desplazado. Va para ellos. Se lo merecen y esperemos que el domingo le podamos brindar otra en casa, seguir con la dinámica positiva, seguir ascendiendo en la clasificación hasta que consigamos el objetivo.

-Ha debutado Álex de Rueda. ¿Cómo lo ha visto?

-Muy bien, muy trabajador. Los cambios que hemos hecho han dado el máximo, nos han dado mucho equilibrio e incluso en alguna contra pudimos hacer algún gol más.

-¿Ni antes tan malos ni ahora tan buenos?

-Siempre digo lo mismo. Nosotros intentamos siempre tener un equilibrio y a partir de ahí competir y sacar los partidos adelante. El equipo está mejor físicamente y también mentalmente, gestionando mejor los partidos y luego tenemos una calidad arriba que tenemos que aprovechar y de medio campo hacia atrás hemos estado serios y ordenados.

-Han vuelto jugadores que se habían quedado fuera como Joselito y Fidel y ahora es Iván Navarro el que no está entrando.

-Siempre se le exige lo máximo a los jugadores. Hemos hecho una lista que creíamos conveniente para este partido y todos están enchufados, los que están fuera y los que están dentro y eso es muy importante para un equipo, que cuando uno entre o salga se mantenga el nivel, el equipo está superenchufado, trabajamos como equipo. Esta racha se la merecen porque el partido pasado no nos merecimos ese empate en casa, pero unas veces entra la pelota y otras no. La de hoy es una victoria muy merecida.

-Quedan 27 puntos, ¿hace cuentas?

-No las hago, sólo digo que vamos a conseguir el objetivo y ahora sólo pienso en el Sevilla, vamos semana a semana. Mirar ahora si vamos a sumar x puntos de 27... los demás tampoco lo van a sumar todo. Tenemos que ganar cada partido y estando como en los últimos partidos este es el nivel.

-¿Qué le ha parecido el Coria?

-No refleja la clasificación, lo hemos estudiado esta semana y compite muy bien. Perdió con el Puente Genil y fue muy igualado, es un equipo muy difícil en su casa, nosotros hemos estado a un gran nivel porque ganar aquí 0-3 no es fácil.