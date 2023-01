"No hay mayor ilusión ahora mismo en mi vida que ascender al Xerez Club Deportivo"

Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, tiene un 'match-ball' en Pozoblanco, donde se juega poco menos que el puesto tras ser ratificado por la directiva azulina, reunida de urgencia para tratar la situación del equipo después de perder contra el Ciudad de Lucena y estar ya a 8 puntos del play-off de ascenso. En la reunión del lunes, el técnico dio las explicaciones oportunas, el club también habló con los capitanes y se decidió no tomar medidas traumáticas. El técnico ha agradecido la confianza, se muestra convencido de que se sumarán los tres puntos en Pozoblanco y ha confirmado que tanto Joseliyo como Kevin "estarán en el campo".

-En Pozoblanco no queda otra que sumar de tres.

-Correcto y con la mentalidad esa vamos, como vamos a todos los partidos, lo que pasa es que unas veces salen las cosas y otras no. Es el momento idóneo para ganar, el mejor momento y el equipo va a dar la cara, estoy convencido.

"Hacer una pretemporada dentro de una competición no es bueno y hemos tenido que hacerla"

-El lunes por la tarde se reunía con el consejo de administración cuando por la mañana la sensación era que estaba más fuera que dentro. ¿Qué cree que cambió?

-En primer lugar, agradecer al club la confianza que ha depositado; a mis jugadores también, porque sé que el club les ha llamado, han estado hablando y agradezco a todo el mundo la confianza. Ellos saben perfectamente que el equipo está trabajando muy bien, que ha habido cosas que se han cambiado y eso lógicamente tiene un proceso, como son las bajas que se han dado, los refuerzos que han llegado y el cambio en la parcela física. Hacer una pretemporada dentro de una competición no es bueno y hemos tenido que hacerla. Creemos que el equipo ya está en condiciones, ya lo ha hecho en algunos partidos, se ha visto otro equipo, se ha visto un equipo que remonta partidos, que juega bien al fútbol y tiene las ideas muy claras, lo que pasa es que nos han faltado detalles para ganar.

-...

-El proceso tiene que ser de confianza si queremos darle estabilidad a todo esto. Por eso mi agradecimiento al club y a mis jugadores por todo ese apoyo que me han mostrado y yo lo voy a seguir demostrando con el trabajo diario.

"Todos sabíamos que había que trabajar a nivel interno porque el vestuario ahora está unido, todo el mundo va a una"

-¿Los jugadores también fueron consultados por el consejo?

-Sí. No veían el cambio porque se está trabajando muy bien y están muy a gusto y se lo agradezco a ellos. Les dije una cosa muy clara, no hay mayor ilusión ahora mismo en mi vida que ascender al Xerez Club Deportivo, quiero que lo sepa la gente. Se ha hecho un trabajo interno importante desde que llegué, la gente no lo ha visto, pero tanto el club como el cuerpo técnico y los jugadores sabíamos lo que había que trabajar a nivel interno porque el vestuario ahora está unido, todo el mundo va a una, se entrena y se juega como un equipo.

-El fútbol es resultado. ¿Tiene la sensación de que no ganar en Pozoblanco le costará el puesto?

-No pienso ahora en eso, sólo pienso en ganar, lo mismo que piensan los jugadores, el club y la afición. No vamos a pensar en nada negativo, de posibilidades en caso de que no se gane, por lo menos los jugadores y yo no pensamos en eso. El domingo vamos con todas las fuerzas para ganar.

-¿Por qué el equipo no juega como entrena?

-Pues por ese proceso que hemos hablado antes. Hemos tenido que hacer una pretemporada en medio de una competición, eso es una locura. El equipo cada vez va llegando más al final de los partidos. El otro día sí es verdad que por sensaciones fue el peor partido desde que estoy yo, pero el equipo no dejó de luchar ni de dar un nivel físico y mental importante, pero llegaron una vez, te la meten y esto es fútbol.

"Esta semana ni he mirado la clasificación, sólo pienso en ganar al Pozoblanco"

-El Pozoblanco no parece el rival más apropiado para salir de la crisis.

-Las estadísticas están para romperlas y este equipo está capacitado para ganar en cualquier campo y lo hemos demostrado, pero hay que mantener el ritmo y la mentalidad durante más de 90 minutos. En el momento de que nos acompañe un poco la suerte y ganemos un partido, el equipo va a despegar seguro.

-A 8 puntos del play-off, ¿es todavía posible?

-Tampoco vamos a pensar en un objetivo de mayo, vamos a pensar en ganar en Pozoblanco y no en la distancia de 8 puntos. Sinceramente, esta semana ni he mirado la clasificación, sólo quiero visualizar el partido de Pozoblanco.