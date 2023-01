"Nos han quitado el tercer gol y se han inventado el penalti"

Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, ha comparecido en rueda de prensa tras la derrota de su equipo en Puente Genil. El técnico cordobés ha sido muy crítico con el colegiado del encuentro, el sevillano Naranjo Marín, de quien ha dicho que ha tenido "afán de protagonismo". El míster azulino ha asegurado que el penalti que ha dado el triunfo a los locales "se lo han inventado" y además ha añadido que "nos han quitado el tercer gol", en referencia al tanto anulado a Cascajo cuando el marcador marchaba 1-2 para los xerecistas.

-Juan Carlos, ¿qué valoración hace del partido?

-Ha sido una primera parte muy igualada en todos los sentidos, en juego y en ocasiones, la única diferencia es que ellos han metido la suya y nosotros no. En la segunda parte hemos metido la presión más alta y el equipo ha sido muy superior al Puente Genil en todos los sentidos.

-...

-Nos han quitado el tercer gol, no tengo ninguna duda de que es legal y luego ya habéis visto la jugada del penalti, me parece lamentable que un señor se cargue el partido de esta forma, un partido totalmente controlado al quedarse ellos con 10 en el último tramo y que teníamos más opciones de ganar. Se ha inventado un penalti que sólo ha visto él, el línea... esto se llama afán de protagonismo y lo que sí digo es que no se puede jugar con la ilusión de tanta gente. El equipo está hundido y la gente xerecista está enfadada, esto no se puede permitir en el fútbol, están jugando con la ilusión de mucha gente. Chapó por el esfuerzo que ha hecho mi equipo, por el partido que ha hecho, el despliegue físico y técnico que ha hecho. Me voy con la sensación de que mi equipo sigue creciendo y si nos dejan estoy seguro de que este equipo va a levantar el vuelo seguro.

-Por quedarse con algo positivo, ¿la reacción del equipo en la segunda mitad?

-Exacto, hemos planteado una primera parte más táctica, a esperarlos en 35 metros y a partir de ahí meter presión, el partido ha estado igualado y apenas ha habido ocasiones. Y el equipo que hemos visto en la segunda parte es el Xerez que queremos, presión alta, intensidad en el juego, ganar duelos, tener posesión de pelota, generar y hacer daño. Nos han quitado el tercer gol como nos pasó en Espiel, allí fue diferente pero te quitan el 0-3 y te condiciona, y hoy te quitan el 1-3 que prácticamente matas el partido y luego acabas con un penalti que es inexistente. Estoy cabreado, evidentemente, es afán de protagonismo y no se puede jugar con la ilusión de tanta gente.