"Era fundamental ganar al Conil para seguir optando al objetivo principal"

Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, se mostró satisfecho con los tres puntos sumados ante el Conil, pero no ocultó lo mucho que le tocó sufrir en el banquillo por no haber cerrado el encuentro antes y pidió a la afición "más apoyo cuando el equipo lo pasa mal, porque el nerviosismo de la grada los jugadores lo notan".

–¿El triunfo después de tres jornadas sin vencer fue lo mejor de la mañana?

–Era fundamental ganar para seguir optando al objetivo principal después de tres encuentros sin hacerlo y lo conseguimos de forma ajustada porque ningún partido es fácil. Durante los primeros veinticinco minutos nos costó y luego llegó el gol. Tenían una línea de cinco, estaban muy cerrados y no encontrábamos espacios. A partir de ahí, la primera mitad fue más o menos tranquila, no pasamos apuros. No generamos mucho, pero el equipo ya estaba más cómodo y no aprovechó ninguna opción más de las que tuvo. En la segunda mitad, ellos dieron un paso al frente y, sin tener posesión de pelota, tuvimos cinco o seis llegadas para haber matado el encuentro, pero hay que meterlas. No hacerlo te genera dudas y buscamos mantener al equipo intenso para que no se hundiera, así tengo la garganta. El equipo supo sufrir, había que ganar en confianza.

–Su equipo no cerró el partido y el Conil llegó con vida al final...

–Estos equipos viven de eso, parece que no están en el partido, pero a la más mínima, en una falta lateral o en un balón largo, con gente rápida y con calidad arriba te hace daño y te fastidian el encuentro. Intentamos no darles opciones y en la segunda mitad no nos generaron con acciones claras. Insisto, el equipo ha trabajado muy bien, aunque nos faltan cosas. Tenemos que mejorar mucho en la toma de decisiones porque eso es lo que te permite ganar, matar el partido. Además, un equipo que trabaja mucho las finalizaciones tiene que meter goles. Tuvimos cuatro o cinco o no las aprovechamos.

–¿Temió en algún momento del tramo final que se le escapara el triunfo?

–No tuvimos nervios, lo que pasa entendemos que la gente en la grada sí los tuviese. La afición, y que esto se entienda bien porque no es una crítica, es muy especial y lleva siempre en voladas a su equipo, pero también tiene que apoyar más cuando los suyos están sufriendo. No se puede trasladar ese nerviosismo al campo porque los futbolistas lo notan. En esos instantes es cuando más necesitamos ese apoyo. Esto no es fácil, esto es fútbol y no todo es color de rosa. Cuando un equipo genera y mete cuatro en la primera parte como frente al Ayamonte, todo es muy bonito, Eso es perfecto, pero en situaciones como la que hemos tenido ante el Conil no se puede trasladar ese nerviosismo al terreno de juego. La afición tiene que llevar al equipo en volandas cuando está sufriendo.

"La trifulca final es normal, muchas veces los partidos se ponen broncos y la gente está a doscientas pulsaciones"

–Al final del encuentro se montó una tangana entre jugadores de uno y equipo, ¿qué pasó?

–Ni lo he visto, había un montón de gente y tampoco me interesa mucho, se formó una trifulca pero no fue mucho más allá de eso, hay que tener tranquilidad. Es normal, muchas veces los partidos se ponen broncos y hay que tener en cuenta que la gente está a 180 o 200 pulsaciones. Son lances normales, no me preocupa.

–Iván Navarro en esta oportunidad entró desde el banquillo, ¿cómo lo ha visto?

–Las que ha tenido Iván hay que meterlas, igual que otra que tuvo Jesús Parada, hubo una que tenía para pegarle cruzada y le da de tacón, es lo que he comentado antes en la toma de decisiones. Eso es lo que te cuesta no matar los partidos y sufrir. Hicimos cambios porque la gente llegaba con muchos partidos acumulados. Alberto ha estado muy bien, Dani del Moral tiene que coger minutos, Sanlúcar también ha salido... Queremos que todo el mundo participe y se sienta involucrado, que es lo importante. Esto es fútbol y no pueden jugar los veintitrés, hay que repartir. El campo también estaba pesado y eso se ha notado, hace mella en las piernas.