Triunfo al borde de un ataque de nervios (1-0)

Sonó el 'Tin Tin Catalina' en Chapín y el Xerez CD ganó cortando su mala racha de resultados venciendo en casa al Conil en un partido en el que los xerecistas se adelantaban en la primera parte gracias al tanto de Jesús Parada para sufrir en la segunda mitad al no saber cerrar el partido. El estado de ansiedad de un equipo que no atraviesa por su mejor momento anímico tras afrontar el partido con 1 punto de los últimos 9 hizo mella en un Deportivo que sufrió en la segunda parte, en la que tuvo ocasiones para sentenciar, pero una vez más evidenció la falta de un 'killer' que sepa traducir en goles las ocasiones que genera.

Con este triunfo, el equipo de Juan Carlos Gómez vuelve a sumar de tres y cierra una semana que no marchaba nada bien después del empate en casa contra el Antoniano y la derrota en Bollullos.

Cuatro cambios

Tras el toque de atención de la directiva a la plantilla, se esperaban cambios en la alineación con respecto al equipo que perdió en Bollullos y en efecto los hubo. Juan Carlos Gómez dejaba en el banquillo de inicio a José Parada e Iván Navarro y Soto, autor del 1-2 en tierras onubenses, no entraba en la lista de convocados por una microrrotura. El técnico apostaba también por Juan Luna en el centro de la defensa relegando a Rubén al banquillo y debutaba como titular Dani Del Moral, regresando también al once Joseliyo tras cumplir sanción en Bollullos. Alberto García también partía con dorsal de titular en la medular.

El Conil se plantaba con cinco atrás en fase defensiva y una línea de cuatro en la medular dejando en punta a Cuervi, un sistema para tratar de complicar el ataque de los azulinos, que a balón parado tuvieron la primera oportunidad para abrir el marcador en un saque de esquina que remató en primera instancia Juan Luna y que Alberto García desviaba, saliendo la pelota junto al palo izquierdo de Navas.

Los xerecistas, enrabietados por la derrota del jueves en Bollullos, salieron con la idea de inaugurar el marcador a las primeras de cambio, aunque el Conil se situaba bien sobre el terreno de juego e intentaba salir a la contra con peligro, como en un balón largo para Cuervi rompiendo el fuera de juego, disparando desviado a la derecha de César, que tras cumplir sanción volvía de nuevo a la portería.

Jesús Parada abre la lata

El Deportivo movía el balón de lado a lado, quizá conduciendo demasiado y sin encontrar huecos en el tupido sistema defensivo del exxerecista Jesule. Aunque a los 18 minutos, Cascajo rompía por la izquierda y ponía un buen centro a Del Moral, llegando a lo justo Navas para negarle el remate.

Por la banda derecha del Conil detectó el XCD la debilidad y por allí llegaba el 1-0 tras una internada de Álvaro Rey y centro al segundo palo, por donde llegaba solo Jesús Parada para perforar la meta amarilla con un gran remate.

El Xerez CD había hecho lo más difícil, abrir la lata de un Conil que estiró algo sus líneas y que se acercó con peligro en una falta que remataba en segunda jugada su central Kiko, pero César estaba muy atento para enviar a córner.

Hasta el descanso, el dominio fue del Xerez CD, que buscó el segundo tanto aunque sin llegar con peligro a la meta de Navas más allá de algún balón parado que la defensa conileña resolvió sin problemas.

Segundo acto

Dos cambios introdujo Jesule en las filas del Conil tras el paso por vestuarios. Álvaro Ramírez dejó la banda derecha para el exxerecista Gonzalo y Charlie se situaba en el centro de la defensa por Kiko.

Álvaro Rey tuvo la primera oportunidad para los azulinos en la segunda mitad en una falta en la frontal que acababa en saque de esquina tras tocar un defensa. El Conil, que adelantó líneas, buscaba al exguadalcacileño Elías -su hombre de más calidad- y un pase del argentino a Carlos Cuenca estuvo a punto de significar el empate, pero el atacante no llegaba a rematar limpiamente cuando se encontraba ya sin oposición. Juan Carlos reaccionó inmediatamente dando entrada a José Parada, Iván Navarro y Sanlúcar en lugar de Alberto García, Del Moral y Cascajo.

Y Juan Luna estuvo a punto de marcar por segundo partido consecutivo tras una falta sacada en corto por Álvaro Rey a Joseliyo y el centro de este lo remataba el cordobés repeliendo Navas. El portero del Conil emergió de nuevo en una doble ocasión de Iván Navarro. El sevillano disparaba con la derecha y el meta le negaba el gol sacando la pierna derecha y en el rechace de nuevo intervenía salvando a su equipo de encarar el segundo.

Pero el Conil no se rendía y tras una gran jugada de Elías, Carlos Cuenca caía dentro del área pidiendo penalti, Viñolo Payán decía con las manos que no hubo nada y el posterior remate de Vidal lo tenía que enviar César a saque de esquina.

Se rompía el partido con llegadas a una y otra área. De nuevo le tocó golpear al Deportivo en una buena jugada de Iván Navarro, que le puso un caramelo a Sanlúcar que el ariete no supo aprovechar, llegando Charlie al quite para taponar.

El Conil contragolpeaba con mucho peligro y al Xerez CD le podía la ansiedad de la necesidad de sumar los tres puntos. Juan Carlos no lo venía nada claro y metía a Rubén Sánchez por Rey y adelantaba a Luna para tener más consistencia en la medular. Joseliyo no aprovechaba una contra que podía haber sido letal de no estar tan individualista y en la grada se palpaba el nerviosismo.

Los minutos finales fueron de mucha tensión. El XCD no cerraba el partido pese a que tenía espacios para contragolpear ante un rival que acumulaba hombres por delante del balón. Chapín respiraba y estallaba de júbilo a los 93 minutos cuando Viñolo Payán señalaba el final del partido.