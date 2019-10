Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, acabó satisfecho con su equipo en el Municipal de Lebrija y subrayó que por oportunidades, el Deportivo mereció la victoria.

-¿Qué balance hace del empate?

-Ha sido un punto muy importante en un campo muy complicado como es este y ante un equipo que está metido en la zona alta, en puesto de play-off. Es un equipo que aquí, salvo el partido del Salerm Puente Genil, no ha perdido aquí, ya veis la intensidad que mete, un equipo muy difícil, que trabaja muchísimo en el campo, que te crea muchísimo peligro a balón parado, y el equipo ha sabido sufrir. Creo que en la primera parte hemos tenido tres, cuatro ocasiones muy claras para haber desnivelado el marcador, se me ocurren tres claras más una jugada de un penalti a Fran Sabaté que creo que es muy claro. En la segunda parte el equipo ha sabido sufrir, ellos han dado un paso adelante. El equipo ha sabido defender bien, hemos tenido incluso alguna que otra ocasión clara para haber ganado el partido pero el punto conseguido creo que nos sabe a oro, el equipo ha estado magnífico, a un gran nivel tanto defensiva como ofensivamente aunque no hayan entrado las oportunidades claras que hemos tenido. Nos vamos satisfechos con este punto y ahora hay que hacerlo bueno contra el Rota en casa.

-Miguel fue clave para mantener la portería a cero...

-Su portero también ha hecho grandes intervenciones, más que Miguel. Miguel, salvo algún centro lateral que se ha complicado, la única así clara es la última de ellos que la saca abajo muy bien, creo que ha sido la única que han tenido ellos muy clara. Sí han tenido centros laterales que te crean situaciones de peligro pero el equipo las ha solventado muy bien, chapó por mi equipo hoy.

-¿Considera justo el resultado?

-Si tengo que poner en una balanza las ocasiones de unos y otros, se me antoja injusto. El equipo ha merecido ganar.

Ahora, el Rota...

-Tenemos que hacer el punto bueno en casa, intentar ganar y darle una alegría a la afición que se merece tantísimo. Hemos tenido aquí el apoyo de mucha gente y se agradece enormemente que el equipo siga recibiendo apoyo, es fundamental para el rendimiento del equipo y para la motivación. Ahora a descansar y afrontar el partido de Rota, que hay que ganar sí o sí.