Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, no terminó satisfecho con el punto pero sí lo valoró de forma positiva después de tener que igualar en dos ocasiones y en pocos minutos. Criticó el error del árbitro al conceder el segundo tanto visitante, "fue falta clara a Miguel" y a sus jugadores les reprochó no reactivarse antes, aunque valoró su "reacción y no dejar de creer".

-¿Cómo ha visto el partido?

-El encuentro ha sido igualado en todos los sentidos. La primera parte fue equilibrada, con pocas ocasiones ni por su parte ni por la nuestra, aunque nosotros llevamos más la iniciativa con la pelota. Intentamos generar y darle tranquilidad al juego para crear oportunidades pero nos costó porque estaban bien plantados. Han cambiado su dibujo táctico, venían jugando con una línea de cinco y han salido con un 4-4-2 muy marcado, con presión para no dejarnos sacar la pelota. La segunda parte también ha sido igualada y en los últimos minutos el encuentro se volvió loco, los dos equipos quisimos ir a por el partido y el intercambio de golpes fue total.

-Su equipo reaccionó tras encajar el primer gol, ¿por qué lo hizo tan tarde?

-Es lo que todos nos preguntamos. Parece que nos tienen que pinchar y nos tenemos que ver con la soga al cuello para reaccionar, para que el equipo despierte, presione y se vaya arriba. Hay que intentar ganar los partidos desde el inicio, que es lo que les pedimos. Antes de empezar, les comentamos que era importante la presión alta y cuando hemos apretado los dientes porque veíamos el partido perdido es cuando el equipo se fue arriba.

-¿Con qué se queda de este partido?

-Con la reacción para sumar un punto importante. No me siento satisfecho porque en casa hay que ganar pero, tal y como se pusieron las cosas en los últimos minutos, el punto se valora. Se nos puso todo cuesta arriba, pero el equipo sacó casta y me gustó la reacción, incluso tuvimos dos opciones con Luismi, una con un remate con la zurda que se le escapó y con una chilena franca. No hay que dejar de creer.

-Sus jugadores reclamaron falta a Miguel en el segundo gol de Los Barrios, ¿cómo lo vio desde el banquillo?

-Fue falta clarísima. Un centro por banda izquierda de ellos terminó dentro porque el delantero entró con los tacos por delante y se llevó también por delante el brazo de Miguel, que ha terminado con un arañazo importante. El línea que cubría la banda contraria tuvo que ver perfectamente la falta. En el área chica el portero es intocable. Volvemos a tener condicionantes que nos impiden ganar partidos.

-Los cambios de Cristian y Ricky fueron decisivos...

-Nos dieron lo que necesitábamos y esperábamos de ellos, necesitábamos una marcha más, más velocidad en banda. Cambiamos a jugar con dos delanteros y nos fuimos arriba.

-De haber durado el partido algo más, ¿hubiesen ganado?

-Nunca se sabe, el encuentro estaba loco y lo mismo hubiese podido caer de un lado que de otro.