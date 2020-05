Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, quiso dar las "gracias al club por la confianza, no solo en mí sino en el cuerpo técnico para dirigir un año más a este gran club como es el Xerez Club Deportivo. A partir de ahí, desde hoy empezamos un nuevo proyecto deportivo, un proyecto que queremos que sea ilusionante, que enganche a la gente y sobre todo, empezar a trabajar ya para ver los perfiles de jugadores que tenemos para la idea que vamos a llevar a cabo este año".

-¿Cuál es el objetivo de este proyecto?

-Queremos que la gente se enganche, queremos que el xerecismo de verdad despierte y que nosotros con nuestro trabajo día a día y con el equipo que vamos a confeccionar espero que lo tengamos pronto y rápido porque al final hay que andar rápidos en este tipo de cosas.

-El acuerdo con el club ha sido rápido...

-No ha habido ningún problema: tanto yo como mi familia estamos muy a gusto en Jerez y he tomado esta decisión. Es un proyecto, como he dicho antes, que queremos que sea ilusionante, nos vamos a poner a trabajar desde ya y tanto Juan Pedro como yo y el cuerpo técnico vamos a consensuar cualquier tipo de futbolista que pueda venir. Es cierto que el proyecto, como dice Juan Pedro, dentro de la austeridad que hay, el club ha hecho un proyecto real, con el compromiso de cumplir con lo que se dice, que no pase como otros años. Eso ya es importante, es una buena piedra de toque para que las cosas sean reales y que el proyecto sea real y que puedan cumplir con su compromiso con todos los futbolistas y con todo el cuerpo técnico. A partir de ahí nos ponemos a trabajar y yo estoy encantado de estar aquí en Jerez, me encanta este club y lo queremos ahora mismo es iniciar el proyecto y hacerlo bien, por supuesto.

-Ya han empezado a hablar de renovación con jugadores de la plantilla...

-Sí, ya hemos adelantado una lista de jugadores que queremos que se queden, prácticamente sin haber hablado y lo ha dicho antes Juan Pedro, nos hemos puesto de acuerdo en el noventa y pico por ciento de los jugadores que queremos que renueven. Luego otra cosa será la negociación que tengan con el club. A partir de ahí, lo dicho: nos vamos a poner a trabajar con esta cartera que ha creado Juan Pedro y vamos a mirar las opciones de cara a la idea que queremos para el año que viene.

-¿Cuál va a ser el objetivo deportivo del Xerez CD?

-El objetivo deportivo va a ir en función del equipo que se confeccione. Vamos a ir viendo, creemos que puede haber gente que aporte mucho al proyecto y a partir de ahí nos vamos a poner a trabajar pero vamos a intentar siempre mirar hacia arriba, no hacia abajo.

-¿Las limitaciones económicas abren el abanico de posibilidades a pelear por estar arriba?

-Puede que sí, pero lo vamos a ir viendo. La ventaja que tenemos es que conocemos muy buenos futbolistas, jugadores jóvenes que son de la zona y algunos que sabemos que ya están en mente y están dispuestos a venir al Xerez Club Deportivo. ¿Quién no quiere venir aquí? Siempre y cuando no haya problemas, los jugadores están dispuestos a venir.

-Se habla de que habrá subgrupos en Tercera. ¿La Federación ha confirmado algo?

-Sinceramente no. Sabemos que puede haber esa circunstancia pero hasta que no se decida, no. Sé que si se hace será por proximidad, evidentemente, pero más allá de eso ya veremos qué decide la Federación.

-La próxima temporada va a ser complicada sin aficionados en la grada. ¿Se imagina jugar sin público?

-No. Nosotros tenemos una gran afición, ha dado la cara en todo momento este año pese a todos los problemas y queremos que siga, y si podemos despertar al xerecismo de verdad, haciéndole una plantilla ilusionante, que juegue bien al fútbol y que compita bien, y si podemos estar arriba, mucho mejor. La gente está deseando ver al Xerez Club Deportivo arriba, verlo jugar bien al fútbol, y que se salve de esta situación porque ni uno ni otro solos vamos a llegar a ningún sitio sino todos unidos y la afición es una parte muy importante para este club, muchísimo; yo creo que todo.

-¿Qué le parece la creación de la Segunda B Pro?

-Creo que va a ser como cuando se creó la División de Honor, va a haber ahí un paso intermedio. Va a costar un poco más dar el salto a la élite pero vamos a ver qué deciden y el tiempo que mantienen una decisión de ese tipo.