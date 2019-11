Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, se mostró satisfecho con el triunfo, destacó el rendimiento de sus jugadores, cree que su equipo va a más porque "poco a poco, va soltando la presión del principio por todos los problemas" y advierte que "nos queda mucho y hay que seguir trabajando".

-¿Qué valoración realiza del partido?

-Ha sido complicado y muy disputado, con alternativas. Creo que dominamos más que ellos el juego y llevamos el peso del encuentro. La primera parte estuvo más igualada pero la segunda, salvo en el primer cuarto de hora, en el que ellos estuvieron muy bien, ha sido nuestra y fruto de ello llegaron las jugadas de los dos goles. Tuvimos alguna que otra opción más pero el balón no quiso entrar. Estamos contentos por la victoria y el equipo pero hay que seguir trabajando, nos queda mucho.

-Diez puntos sobre doce, una racha que ha dado vida al equipo...

-Cuando el equipo gana, todo el mundo está contento. Estábamos deseando de encadenar una racha de resultados positivos y en ello estamos. De los últimos seis partidos, sólo hemos perdido uno. Insisto, es para estar contentos porque el equipo está bien, cada día está más suelto y, poco a poco, va soltando la presión que tuvimos desde el inicio con todos los problemas. Hemos ratificado la mejoría que veníamos comentando durante la semana. Son tres puntos muy importantes porque superamos a un rival directo.

-El Xerez CD, pese al mazazo del penalti, no perdió la fe...

-Sabíamos que no teníamos que hacer nada diferente a lo que ya habíamos hecho otras veces, remontar y confiar. Ya lo hicimos en Córdoba y ante el Conil. En el vestuario estábamos convencidos de lograrlo y la consigna fue esa, paciencia y no perder la calma, que las oportunidades iban a llegar. Llegaron y las aprovechamos, la victoria ha sido merecida.

-¿Pensó en algún momento que perdían el partido?

-Ellos tuvieron sus ocasiones y la verdad es que también se podían haber llevado la victoria pero creo que fuimos mejores. Insisto, el triunfo es justo.

-¿Cómo vio la acción del penalti de Gonzalo?

-Mis jugadores me dicen que no es penalti, que el árbitro se ha equivocado. Esto es así, en otras ocasiones se han equivocado a favor. En la segunda parte tampoco estuvo muy acertado en una acción nuestra que pudo ser penalti claro. Esto va por barrios... No hay que decir nada más, me quedo con la victoria, que es lo importante.

-¿Cómo ha visto al Pozoblanco?

-Ha mejorado mucho con la llegada de Javi. Es un equipo que ha pasado de encajar mucho a encajar poco y eso es sinónimo de resultados. De aquí no se ha llevado puntos porque estuvimos más acertados que ellos, el equipo ha ido de menos a más, tiene gente rápida y de calidad del centro del campo hacia adelante y monta muy bien las contras. Es un equipo equilibrado, va a ser mejorando y deseo que se salve.

-¿Es cierto que en verano estuvo en la onda del Pozoblanco?

-Eso ya pasó, tengo una buena relación con el presidente y es cierto que estuvimos hablando, es muy buen amigo.