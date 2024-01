Juan Delgado: "Quiero comerme la segunda vuelta y ayudar al Xerez a ascender"

La temporada 23/24 no está siendo la que esperaba Juan Delgado. Al delantero del Xerez CD, fichaje estrella del conjunto azulino para intentar dar el salto a Segunda RFEF, se le han acumulado los problemas físicos durante la primera vuelta. Se lesionó en la rodilla en la eliminatoria de la Copa RFAF contra el Ciudad de Lucena y posteriormente ha tenido dos lesiones musculares con un patrón similar, teniendo que dejar el terreno de juego a los pocos minutos de partido.

La última vez ocurrió en el encuentro que cerraba el año ante el Gerena, con una pequeña rotura en el gemelo. Ahí el delantero hizo 'click', se puso en manos de un recuperador y está acortando plazos. Quizá sea pronto para reaparecer en el partido de este domingo contra el Atlético Espeleño, pero el punta confía en estar a tope muy pronto porque tiene unas ganas enormes: "Quiero comerme la segunda vuelta", asegura.

El ariete xerecista confiesa que contra el Gerena se fue tocado: "Cuando siento el pinchacito se me pasan por la cabeza muchísimas cosas, que este año está siendo para mí muy negro, pero me ha cambiado la mentalidad, estoy bien, haciendo trabajo aparte de los entrenamientos y ya estoy con el grupo. Me estoy encontrando muy bien en estos últimos entrenamientos que he hecho", confiesa.

Delgado asegura cuando se refiere a que ha cambiado de mentalidad significa que "me he quitado los miedos que he tenido últimamente con las lesiones. Cuando saltaba al campo pensaba y tenía miedo de que me iba a pasar y al final pasaba. Ese círculo me tenía la cabeza un poquito ida, pero no quiero pensar más en eso, me encuentro muchísimo mejor, estoy haciendo trabajo aparte de los entrenamientos y esto es lo que me va a hacer que la cabeza cambie". También que "los compañeros y el cuerpo técnico me están ayudando muchísimo. La fuerza mental la tengo porque me están arropando bastante".

Lo cierto es que se le ve más fino y lo corrobora: "Cuando me lesiono contra el Gerena tengo que estar dos semanas parado, venían las Navidades y tenía que cuidarme un poquito porque me conozco y sé que podría haber llegado con dos o tres kilitos de más. Me he cuidado y he llegado perfecto para poder empezar la segunda vuelta a tope".

Año nuevo, vida nueva

Borrón y cuenta nueva es lo que pretende el delantero de Écija a partir de ahora: "Llegué al cien por cien, el año pasado en Sanlúcar ya no tenía molestias de la rodilla, lo que pasa es que tengo la mala suerte de lesionarme con el Lucena en Copa RFAF y eso me fastidia porque estoy dos meses parado y a partir de ahí lo que hemos visto; pero eso es pasado, no quiero hablar de eso y ahora mismo lo que quiero es comerme la segunda vuelta y luchar porque este equipo suba, nos lo merecemos el equipo y la afición. Lo que quiero es estar bien y lo demás ya vendrá, quiero disfrutar del día a día con mis compañeros, he estado mucho tiempo parado, y lo que tenga que venir vendrá, no me voy a meter más presión en la cabeza, no quiero pensar más en negativo".

A falta de una jornada para acabar la primera vuelta, el Xerez CD recuperó el liderato tras ganar al Ayamonte el partido aplazado y aspira a ser campeón de invierno este domingo. "El equipo ha hecho una primera vuelta magnífica y la tenemos que cerrar esta semana con el Espeleño e irnos campeones de invierno, que le daría al equipo un plus de motivación y de cara a lo que está por llegar. Lo que tenemos en mente es trabajar semana a semana, sacar el máximo de puntos posible para que este equipo vuelva mínimo a una categoría por encima", dice Juan Delgado, que apunta a la unión del vestuario como una de las claves: "Desde que he llegado lo he dicho, es muy complicado tener el vestuario que tenemos aquí, yo llevo varios años jugando y he coincidido con dos vestuarios como el de este año. Es un plus, este vestuario es una maravilla".

¿Qué espera Juan Delgado de sí mismo en la segunda vuelta? "No me voy a meter presión, estoy trabajando bien, quiero estar con el equipo y ayudarlo desde dentro y lo que que tenga que venir vendrá, seguro que va a ser algo bueno. Lo único que quiero es que el Xerez esté el año que viene en Segunda RFEF porque eso será bueno para todos, hay que intentar disfrutar lo que queda de temporada y hacer algo bonito".