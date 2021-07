Juan Díaz presenta su dimisión en el Xerez CD

Juan Díaz ha presentado la dimisión como vicepresidente del consejo de administración del Xerez CD, confirmando la noticia que avanzaba este medio en la jornada del domingo. Díaz, director deportivo de la entidad la pasada temporada y quien cambió el rumbo del club con su llegada hace un año, se marcha de la entidad por diferencias internas.

El ya exconsejero azulino se ha despedido en una carta dirigida a los aficionados, en la que señala que se va del "proyecto de mi vida" porque "no ha sido posible la profesionalización del club" de la forma que él tenía planteada. En la carta, que firma como "un xerecista más" a partir de ahora, se despide de la afición, "el mayor patrimonio" que tiene el club, agradeciendo el apoyo que ha tenido desde su llegada en 2020 y asegura que a partir de ahora será un aficionado más apoyando al Xerez CD desde la grada.

La carta de despedida de Juan Díaz es la siguiente:

Estimados xerecistas, llegó el momento que nunca quise que llegara. Anuncio mi dimisión como vicepresidente del actual consejo de administración del Xerez CD.

Ha sido una decisión sopesada y sobre todo muy difícil para mí tener que salirme de la gestión del club de mi vida. Es muy duro, pero no he visto otra alternativa posible.

Me he dejado el alma y lo que no es el alma por este proyecto que inicié hace un año con mucha ilusión, ya que para mí, poder ayudar a mi club desde dentro era el mayor orgullo que podía sentir y algo que ni en mis mejores sueños hubiera imaginado.

El que me conoce sabe que no me rindo jamás y que este era el proyecto de mi vida. Pero no ha sido posible llevar a cabo la profesionalización del club de la manera que, según mi experiencia, tenía planteada.

La única manera de devolver a este club al lugar que por historia le pertenece es dotarlo de una infraestructura capaz de generar recursos económicos suficientes para afrontar al día los pagos presentes, futuros y, también desgraciadamente, pasados, para que esto no dependa de nada ni de nadie. En definitiva, ser totalmente autosuficiente.

Ahora me dirijo al mayor patrimonio que tiene este club, que sois vosotros, la afición. Gracias de corazón por abrirme de nuevo las puertas de mi casa, por las incondicionales muestras de cariño que me habéis dispensado día tras día. Ha sido un auténtico honor y un placer luchar por vosotros desde primera línea de batalla. Ahora me quedará hacerlo en la grada, todos juntos, como lo que soy y siempre seré: un xerecista más.

Gracias a todas las personas de dentro del club que durante este tiempo han estado a mi lado. También, cómo no, a todos los colaboradores, equipo de comunicación, patrocinadores, dirección deportiva, jugadores, cuerpo técnico, prensa y, en definitiva, todo aquel con el que he tenido un trato cercano durante este tiempo.

Gracias por devolverme la ilusión. Gracias, Xerez CD por seguir existiendo. Ahora me dejaré la vida por ti desde la grada.

Juan Díaz, un xerecista más.