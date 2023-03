Juan Luis Gil: "Los resultados no han salido y como presidente asumo la responsabilidad"

El Xerez CD ha dicho adiós a sus opciones de disputar la fase de ascenso a Segunda RFEF con su empate a uno en el Navarro Flores ante el Rota y la temporada lleva camino de cerrarse con un fracaso deportivo. Juan Luis Gil, presidente azulino, da la cara en los momentos complicados, asume su parte de culpa. "El equipo está noveno cuando faltan cinco jornadas y deberíamos estar entre los cinco primeros. Deportivamente no han salido los resultados y como presidente asumo toda la responsabilidad. La plantilla se configura desde la parcela deportiva, pero soy el presidente y el eslabón de la cadena".

Las tablas en el Navarro Flores nadie las esperaba y "nos llevamos una gran decepción porque la dinámica del Rota no era buena, llevaba siete partidos perdiendo, nos pusimos por delante en el marcador y, una vez más, con todo a favor no acertamos. Antes de ese partido, todo lo teníamos ya muy complicado y ahora es casi imposible. Restan cinco partidos, tendríamos que ganarlos todos y que el Gerena y el Ciudad de Lucena tropezasen al menos en tres. Hay que tener tranquilidad, ganar cuanto antes un par de partidos y esperar a los demás resultados".

En peligro

El equipo está mucho más cerca de la parte baja de la tabla que del play-off y la sombra de un descenso por arrastre no está descartada. Es una opción que "no contemplamos, lo he comentado antes. Hay que ganar un par de partidos más para estar tranquilos y es lo que va a suceder. Hasta ahora, la presión ha sido importante y han habido jugadores que no han rendido a su nivel. El equipo se hizo para pelear por el play-off porque este club sólo es viable en categorías superiores, pero no ha podido ser. Futbolista por futbolista, nuestra plantilla es mejor que muchas de las que están arriba, otra cosa diferente es que no haya funcionado como bloque, no ha sido irregular y no estemos en los puestos altos".

Lanzado en sus reflexiones, subraya que "le he dado mil vueltas a la situación. Hicimos todo con mucha ilusión y, al final, creo que nos ha faltado un líder, alma, más empuje, aquí hay que aguantar porque esto es el Xerez CD. Ahí ha podido estar el fallo. El Antoniano, por ejemplo, tiene cinco o seis futbolistas que han sido nuestros y están primeros. A nosotros nos ha faltado liderazgo como el que podían ejercer Álex Colorado o un Juanca o Isra, Chino y Barragán en temporadas anteriores para que todo el mundo me entienda".

La afición, enfadada

La afición el domingo en Rota mostró su enfado con los futbolistas y "lo entiendo, yo también lo estaba, me duele esto. Teníamos que haber cerrado el partido en la primera parte, no lo hicimos y nos hicieron daño con muy poco. Cualquier xerecista que sienta los colores debe estar cabreados porque los resultados no han llegado. Ni con Paco ni con Juan Carlos el equipo funcionó y ahora Juan Pedro tampoco lo tiene fácil y lo está intentando hacer lo mejor posible. Esta plantilla tenía nivel para jugar el play-off jugador por jugador, pero no han llegado al rendimiento esperado. Me duele cuando me comentan que no hay nivel, los futbolistas son buenos, aunque no hayan funcionado como equipo y no hayan podido aguantar la presión del Xerez CD. Hablo mucho con Migue García, que tiene experiencia y ha estado en equipos importantes, también con mucha presión, y me dice que la presión que hay aquí no la ha sentido en ningún otro club".

El partido del Cartaya es clave y "lo vamos a sacar adelante. Nos planteamos jugar en el Pedro Garrido, pero deportivamente nos interesa Chapín. La afición del Xerez CD es fiel y dará al equipo ese empujón que va a necesitar para recuperarse moralmente y sacar el partido adelante que nos permita verlo todo con mucho más optimismo".