Juan Luis Gil: "La unión pasa por el regreso de todos a su casa, el Xerez CD"

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, también ha querido publicar una carta dedicada a sus aficionados sobre la unión del xerecismo tras la emitida por Ignacio de le Calle, expresidente del Xerez DFC, en la que abogaba una vez más por la fusión de los dos clubes e inlcuso solicitaba a los políticos que apostaran por ella.

El mandatario azulino ha explicado que "como siempre digo, el Xerez CD es una institución que tiene 75 años de historia y la unión pasa por el regreso de todos a su casa. Aquí, recibiríamos a todos con los brazos abiertos, el xerecismo es sinónimo de Xerez Club Deportivo".

Sobre la petición de De la Calle a todas las formaciones políticas que se comprometan para que la corporación municipal que surja en las próximas elecciones municipales apoye sin fisuras la unidad del xerecismo, subraya: "Me parece un poco oportunista. No entiendo que llegue la petición en este momento exacto. Nosotros no tenemos nada que ver con nadie, los xerecistas vamos a seguir a muerte con nuestro club y la única unión que pasa por nuestra cabeza es que todo el mundo vuelva al Xerez Club Deportivo".