Juan Pedro Ramos, técnico del Xerez CD, aseguró tras el empate de su equipo en Lebrija ante el Antoniano que el punto le sabía a poco, valoró que sus jugadores se levantaran tras recibir dos reveses y se quedó con la imagen mostrada ante el líder.

-¿A qué le sabe este punto en casa del líder?

-Creo que no nos sirve a ninguno de los dos. El partido ha sido de ida y vuelta, hemos tenido ahí la victoria, al menos ha habido momentos en los que las sensaciones eran bastante buenas y sacamos conclusiones positivas en un campo tan difícil contra el líder y un equipo que ha hecho tantas veces la portería a cero y poder hacerles dos goles y levantarte dos veces y estar por ganar el partido... Dentro de la igualdad, creo que hemos ido un poquito más que ellos a por la victoria. Felicito a mis jugadores por el esfuerzo y a seguir corrigiendo errores.

-Imagen completamente distinta a la de hace una semana contra el Cartaya.

-Sí. Una de las cosas que hemos intentado es mentalizar a los jugadores que el aficionado, independientemente del resultado, se vaya contento a casa... el aficionado y ellos mismos por su orgullo y creo que eso hoy ha pasado. Quizá el punto es poco para la recompensa que merecíamos, pero creo que todos, tanto aficionados como ellos mismos y los técnicos, nos tenemos que ir contentos a casa por haberlo intentado, por el esfuerzo y la imagen del equipo.

-Son cuatro puntos sobre el Cartaya. ¿Un pasito más?

-Si nos ponemos a hacer cuentas nos volvemos locos. Tenemos que seguir e intentar ganar los tres partidos que nos quedan, que es un mensaje que hasta me cuesta lanzar porque de los cuatro últimos partidos no hemos ganado ninguno, pero sigo creyendo, somos un club que estamos acostumbrados a grandes proezas y a levantar la cabeza y salir del fango cuando nadie apuesta por ti y es lo que vamos a intentar estas tres semanas.

-¿Lo positivo entonces es saber levantarse después de dos golpes, el primero a los cinco minutos y el segundo que es un regalo?

-Me quedo con la actitud de los jugadores, han sabido competir y con la aportación de todos, de los que no han podido entrar en convocatoria y han estado animando a sus compañeros, de los que han salido algunos minutos de suplente y han intentado darlo todo y de los que han salido de inicio. Hoy no se les puede achacar nada y es la mayor satisfacción que me puedo llevar. Si ganamos y hay jugadores que no nos transmiten eso seguramente no estaría tan contento; a mí me gusta valorar el proceso y cuando se trabaja bien consigues resultados y aunque no lleguen yo sigo creyendo en nuestro trabajo y en el del equipo.

-Ha reaparecido Migue García, que entiendo debe ser un futbolista importante en lo que queda de temporada.

-Migue para nosotros es un líder dentro y fuera del campo. Desgraciadamente las lesiones no le han respetado y no ha podido estar dentro y tiene que ser un jugador determinante y se nota, nos da un plus de mando, experiencia, calidad, gana duelos... un jugador tan completo y tan comprometido con este equipo que se merece acabar el año con buenas sensaciones después de haber tenido tantos problemas físicos.

-¿Cómo ha visto esa posible agresión de José Parada que ha reclamado el técnico del Antoniano?

-El árbitro en acciones individuales ha estado más por la labor de favorecer al equipo de casa que a nosotros y aún así no ha sido determinante. En estos partidos se conocen todos y son amigos. Es una acción, una falta, José se acerca y el jugador se tira. Ahí no hay agresión. ¿Que lo podía haber expulsado? Pues claro, igual que un penalti que podía haber pitado en un balón que el jugador resbala y le da en la mano. Hablar de los árbitros no me gusta. Diego, al que le tengo mucho cariño y ojalá ascienda al Antoniano, no lleva razón en ese sentido.

-También ha comentado que jugar con uno más no hubiera significado ganar seguro el partido.

-Ahora mismo Joselito, que es el que ha cometido el fallo en el segundo gol, estaba hundido y le he transmitido que a lo mejor si no falla perdemos el partido, vamos 1-1 y nos pasa lo de otras veces. El jugador qué va a querer. El jugador quiere acertar y un jugador como él que es un gran compañero y lo da todo en el campo si comete un error hay que intentar animarlo y levantarlo, eso son los jugadores que todos los entrenadores queremos.