"Tenemos que saber esperar nuestro momento, jugar sin ansiedad"

El técnico del Xerez CD, Juan Pedro Ramos, ha asegurado en la previa del choque de este sábado contra el Bollullos que su equipo debe darle continuidad a la buena imagen que mostró en casa del Atlético Antoniano. Los azulinos, que llevan una vuelta sin ganar en Chapín, necesitan la victoria para poner distancia con el descenso y Juan Pedro cree que una de las claves estará en "saber esperar nuestro momento, tener calma y no volvernos locos".

-Nueva oportunidad en casa para acabar con la mala racha y empezar a certificar la permanencia.

-Nosotros no pensamos en la mala racha, sino en las buenas sensaciones que tuvimos el domingo contra el líder, un equipo que en su campo lo pone muy difícil y la capacidad que tuvimos para competir y trabajar en equipo y de levantarnos después de dos golpes duros. Con esas mismas sensaciones vamos y sobre todo de competir y hacer las cosas bien, pelear, transmitir y contagiar a nuestra afición y de que con esa pizca de suerte que nos está faltando nos llevemos el partido.

-¿Chapín es un problema o la solución? Lleváis una vuelta entera sin ganar en casa.

-Chapín es un campo más de la categoría, para mí el mejor y entiendo que tenemos jugadores para sacar rendimiento. Las temporadas acaban, las estadísticas están ahí y la verdad es que no tenemos buenos números, pero es nuestra casa y no podemos estar incómodos en ella. Hay muchos matices que hacen que no tengamos esa ventaja de equipo local, como es entrenar en el mismo campo que compites, que además es una superficie diferente al césped artificial donde entrenamos... Son pequeños detalles, pero luego tenemos igualmente la mejor afición de la categoría y eso nos tiene que servir para olvidarnos de esos matices que nos pueden perjudicar, suplirlos y ganar los partidos.

-Al equipo le está costando últimamente hacer goles.

-Analizando los partidos, hay muchas cosas que arreglar y otras que reforzar, pero la verdad es que no estamos materializando. El problema es cuando no generas y nosotros estamos generando. Tenemos jugadores con la calidad suficiente para marcar y entendemos que son rachas. Estamos buscando ese punto de inflexión para que tengan más confianza y que la pelota entre, intentando controlar los partidos, que ahí nos está costando un poco más quizá por el miedo escénico de Chapín y la falta de resultados. Estamos trabajando para mejorar en todas las facetas.

-Decía la pasada semana que la presión era para el Antoniano. ¿Ahora la tiene su equipo?

-Ellos tienen todavía ilusión por meterse en play-off, ahí está el calendario y los números, pero no lo tienen fácil porque para entrar pasa por ganar en Chapín y nosotros no se lo vamos a poner fácil. Entiendo que la presión está compartida, porque nosotros tenemos tantas ganas de darle una alegría a nuestra gente... Sabemos que va a ser un partido largo, que hay que tener calma y no volvernos locos, no podemos pecar de lo que hemos pecado hace unas jornadas, esa ansiedad de ganar sí o sí, sino saber esperar nuestro momento y aprovechar las oportunidades y sobre todo no dar facilidades al equipo contrario.

-No es lo mismo pelear por play-off de ascenso a luchar por no bajar. ¿Eso pesa mucho en un vestuario como este?

-Puede pesar, algunos jugadores lo pueden sufrir. Es verdad que llevamos casi toda la temporada pensando en jugar play-off y ahora te ves mirando abajo. Algunos jugadores pueden acusarlo más que otros, pero tenemos recursos para solucionarlo. Hay diversidad en la plantilla con jugadores con más experiencia y personalidad que puedan soportar ese tipo de presión. El equipo entrena muchísimo mejor que compite, buscando ese punto de inflexión para cambiar la dinámica porque trabajo a la espalda no nos falta y quizá sí un poco de suerte. Muchas veces por las ganas de agradar hemos actuado mal y yo me incluyo y los rivales se han alimentado de esa falta de tranquilidad nuestra.

-Nos quedan cuatro semanas de trabajo, dos partidos en Chapín y la afición del Xerez es sabia. Hay que intentar sacar conclusiones positivas porque aunque no se ha cumplido el objetivo, hay que cerrar este año lo antes posibles y empezar a pensar en la temporada que viene y reforzar las cosas buenas que se han hecho y aprender de los errores, no todo lo que se ha hecho es malo ni todos los jugadores no sirven para el año que viene.